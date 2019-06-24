Прямой эфир

Развлечения, спорт, уникальная кухня. Как функционирует фан-зона на «Чижовка-Арене»?

24 июня 2019 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Именно в «Чижовка-Арене» 24 июня решится, какого достоинства будет медаль у нашей дзюдоистки Марины Слуцкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

С приближением финального турнира нарастает и напряжение в фан-зоне. Всю атмосферу, которая царит среди болельщиков, постарается передать корреспондент СТВ. На связь со студией выходит Ирина Недобоева.    

Развлечения, спорт, уникальная кухня. Как функционирует фан-зона на «Чижовка-Арене»? -1

Ирина Недобоева, СТВ:    
Сейчас следим за прямыми трансляциями. Поддерживаем наших спортсменов. Болельщиков, надо отметить, здесь становится все больше и больше.     

Развлечения, спорт, уникальная кухня. Как функционирует фан-зона на «Чижовка-Арене»? -4

Не только спорт, но и развлечения привлекают людей на фан-зону. А активностей здесь хватает. У детей пользуется популярностью символ II Европейских игр. Но а взрослые впечатляются виртуально.   

Развлечения, спорт, уникальная кухня. Как функционирует фан-зона на «Чижовка-Арене»? -7

Говорит сегодня фан-зона на многих языках. Но при этом все друг друга понимают, и в целом царит атмосфера дружелюбности. Надо отметить, что на этой фан-зоне сегодня аншлаг молодых пап, соблюдают режим кормления, гигиены и не упускают шанс поболеть за спортсменов,   

Развлечения, спорт, уникальная кухня. Как функционирует фан-зона на «Чижовка-Арене»? -10

Развлечения, спорт, уникальная кухня, масса позитива и хороших впечатлений здесь до позднего вечера. 

Подробности в видеоматериале.   

# Европейские игры # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что пробуют и покупают в Минске гости II Европейских игр?
24 июня 2019 11:24

Что пробуют и покупают в Минске гости II Европейских игр?

Эксклюзивные дидактические игры по правилам безопасности поступят во все детсады Беларуси
24 июня 2019 11:07

Эксклюзивные дидактические игры по правилам безопасности поступят во все детсады Беларуси

Посол Италии об организации II Европейских игр: «Беларусь показала всему миру, что это развитая и дружелюбная страна»
24 июня 2019 11:06

Посол Италии об организации II Европейских игр: «Беларусь показала всему миру, что это развитая и дружелюбная страна»