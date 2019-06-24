Развлечения, спорт, уникальная кухня. Как функционирует фан-зона на «Чижовка-Арене»?
Новости Беларуси. Именно в «Чижовка-Арене» 24 июня решится, какого достоинства будет медаль у нашей дзюдоистки Марины Слуцкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С приближением финального турнира нарастает и напряжение в фан-зоне. Всю атмосферу, которая царит среди болельщиков, постарается передать корреспондент СТВ. На связь со студией выходит Ирина Недобоева.
Ирина Недобоева, СТВ:
Сейчас следим за прямыми трансляциями. Поддерживаем наших спортсменов. Болельщиков, надо отметить, здесь становится все больше и больше.
Не только спорт, но и развлечения привлекают людей на фан-зону. А активностей здесь хватает. У детей пользуется популярностью символ II Европейских игр. Но а взрослые впечатляются виртуально.
Говорит сегодня фан-зона на многих языках. Но при этом все друг друга понимают, и в целом царит атмосфера дружелюбности. Надо отметить, что на этой фан-зоне сегодня аншлаг молодых пап, соблюдают режим кормления, гигиены и не упускают шанс поболеть за спортсменов,
Развлечения, спорт, уникальная кухня, масса позитива и хороших впечатлений здесь до позднего вечера.
Подробности в видеоматериале.