Развлечения, спорт, уникальная кухня. Как функционирует фан-зона на «Чижовка-Арене»?

Новости Беларуси. Именно в «Чижовка-Арене» 24 июня решится, какого достоинства будет медаль у нашей дзюдоистки Марины Слуцкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С приближением финального турнира нарастает и напряжение в фан-зоне. Всю атмосферу, которая царит среди болельщиков, постарается передать корреспондент СТВ. На связь со студией выходит Ирина Недобоева.