Озвучены итоги репетиционного ЦЭ: 100 баллов набрали 115 школьников

Министерство образования Республики Беларусь озвучило результаты репетиционного централизованного экзамена, который одиннадцатиклассники сдавали в конце января.

Максимально возможные 100 баллов на репетиционном испытании получили 115 школьников, 0 баллов – 110 человек. Что касается предметов, на сто баллов сдали экзамен по математике 48 учащихся, по русскому и белорусскому языкам – 18, иностранному языку – 27, обществоведению – 12, биологии – 5, химии – 4, физике – 1.

В среднем по всем учебным предметам почти у 29 процентов участников выборки результат по шкале 10 баллов совпал с отметкой в школе. У более чем 38 процентов результат репетиционного ЦЭ оказался хуже оценки в школе за вторую четверть, а у более 32 процентов – выше.

В профильном ведомстве отметили, что средние баллы на репетиционном ЦЭ на уровне отметки в пятьдесят баллов, а тест не стал «простым» для большинства участников.