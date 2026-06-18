Пятеро детей и один взрослый: раненые в Брянске белорусы успешно переданы отечественным медикам

Шесть раненых белорусов успешно доставлены на родину и переданы нашим медикам. Пятерых детей в сопровождении родителей госпитализировали в РНПЦ детской хирургии. Врачи продолжают наблюдение. Один из несовершеннолетних пациентов в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Самому тяжелому из них, который на сегодняшний день находится в том числе на аппарате ИВЛ, будет проведен консилиум. Мы переводим его в отделение анестезиологии и реанимации и будем оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Константин Дроздовский, директор государственного учреждения «РНПЦ детской хирургии»:

Им занимается мультидисциплинарная бригада специалистов: это лор-специалисты, челюстно-лицевой хирург, травматологи и детский хирург. Четыре ребенка находятся в обычном хирургическом отделении. Они имеют тяжелое состояние, однако компенсированное. Все диагностические и лечебные мероприятия, которые необходимы, сделаны и будут делаться в ближайшее время. Тяжело раненый взрослый пациент – тренер Алексей Горошко, госпитализирован в главный военный медцентр № 432 Вооруженных Сил. Он прооперирован, его жизни ничего не угрожает. Однако полученные им травмы серьезны и потребуют длительного восстановления.

Алексей Трухан, ведущий хирург главного военного клинического центра № 432 ВС Беларуси:

Пациент, который мы транспортировали, стабильный, дышит самостоятельно, давление держит, угрозы жизни нет. Сейчас он будет дообследован, выполнены ему перевязки необходимые и спланирован дальнейший план лечения. Есть тяжелая травма, операции были выполнены вовремя. Тем не менее, всегда есть вероятность развития осложнений. Там тяжелая травма живота – уже прооперирована, там тяжелая взрывная травма кисти, которая требует неоднократных повторных операций.

Напомним большая группа белорусских врачей, в том числе военные медики, выехала в Брянск накануне. В составе бригады – специалисты из Гомеля, врачи Республиканского научно-практического центра детской хирургии, сотрудники центра медицины катастроф. Руководила группой первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. На месте белорусские врачи работали совместно с московскими коллегами. Алексей Трухан:

Вчера мы планировали просто выехать для оказания помощи в Гомель. Уже по ходу движения стала поступать информация, что пациентов не могут вывезти из Брянской областной больницы, потому что трасса находится под угрозой повторных ударов. Поэтому было принято решение о том, что мы выдвигаемся в Брянск. Когда мы прибыли в Брянск и осмотрели пациентов, оказалось, что эвакуировать ночью не самая лучшая идея, тем более большая колонна автомобилей, то есть было задействовано порядка 6 реанимобилей для того, чтобы вывезти всех пациентов. Было принято решение, наиболее оптимальное для пациентов, – эвакуировать их днем.