Мотоблок, заказанный через интернет, привезли без колес. Получить детали помогли корреспонденты СТВ

Жители Мозыря заказали в интернет-магазине мотоблок: получили, вскрыли упаковку, удивились, опечалились. Именно такой порядок слов и эмоций подходит для описания этого сюжета программы «Добро пожаловаться» .

В мотоблоке отсутствовали все четыре колеса. Без них такой нужный агрегат – груда металла.

Юлия Новикова, мозырчанка : 11 ноября 2017 года мой отец заказал мотоблок по интернет-магазину. Его привезли, но не в полной комплектации.

В этот же день он позвонил клиентке с предложением закрыть вопрос.

Как только директор магазина понял, что колесами теперь заинтересовалось и телевидение, он вспомнил о своих обязанностях.

Юлия Новикова : Нам сказали, что в течение какого-то недлительного времени нам вернут колеса. Но, спустя три недели, мы поняли, что колес не будет. Вот мы и решили обратиться в вашу телепередачу. Мы хотим, чтобы нам вернули колеса.

На звонки Новиковых курьер не отвечал. С трудом и только с чужих номеров удалось дозвониться до руководства интернет-магазина.

Ирина Жеглова, юрист общества защиты прав потребителей : В случае если потребитель приобрел мотоблок, и ему не довезли комплектующие мотоблока в виде колёс, это значит, что товар является товаром ненадлежащего качества.

Юлия решила не ждать больше курьера с колесами и отправилась в Минск по адресу, указанному в документах на мотоблок. Реальные арендаторы офиса на Фабрициуса,9а рассказали, что даже название магазина слышат впервые.

Телефонный разговор Юлии с Александром, директором интернет-магазина:

– Александр, мы приехали на улицу, где вы прописали свой адрес. Вы тут не зарегистрированы, скажите, куда нам подъехать, почему Вас нет?

– 305 офис, поднимитесь, но там никого нет.

– Можно сейчас мы заберем наши колеса?

Директор интернет-магазина общаться с потребителем и корреспондентом категорически отказался и поставил свое условие.

Александр, директор интернет-магазина:

Я Вам ещё раз повторяю: если приедут люди, которые будут меня снимать, то Вы у меня их не заберете. Я их теперь специально положил к себе в машину, съездил, забрал у водителя. Я теперь буду думать, что с Вами дальше делать. Вот принципиально.

Для особо принципиальных продавцов напомним некоторые аспекты законов Республики Беларусь.

Ирина Жеглова:

Потребитель может в письменном виде заказным письмом с обратным уведомлением обратиться к продавцу с требованием устранения недостатков на безвозмездной основе в виде доукомплектации данного товара. Если в течение 15-дневного срока от продавца не поступит ответа, в таком случае потребитель может обратиться с требованием в суд самостоятельно или же через общественное объединение «Защита прав потребителей».

Напомним, что три недели продавец мотоблока уходил от ответа. И только почуяв, что дело приобретает публичный размах, пошел навстречу потребителю. С некоторой долей раздражения. Мол, к чему было привлекать «Добро пожаловаться»?

Телефонный разговор Юлии и Александра:

– С помощью этой программы мы хотим добиться справедливости. Александр, скажите мне, пожалуйста, Вы сможете мне вернуть сегодня наши колеса?

– Да, смогу, без проблем. Куда подъехать.

– Мы будем ждать вас на улице Шабаны, 14.

– Я не поеду никуда.

Ну что ж, если продавец не идет к потребителю, то потребитель идет к продавцу. В «Шабанах» сделка века таки состоялась!

Колеса благополучно перекочевали из багажника автомобиля директора интернет-магазина в багажник Юлии.

С чем мы ее и поздравляем!

Помните: каким бы не был вежливым и обаятельным курьер, как бы он не спешил, заставьте его вскрыть упаковку и проверить товар. Причем, не только на его комплектность, но и на работоспособность.