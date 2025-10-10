Разрешить противоречия возможно только при консолидации государств-единомышленников – Кочанова

В Совете Республики была насыщенная на международные мероприятия неделя. Так, в формате видео-конференц-связи прошла встреча руководителей парламентов стран – членов Группы друзей нейтралитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темой стал межпарламентский диалог как ключевой инструмент обеспечения мира и доверия на глобальном уровне. Участники мероприятия согласились, что в условиях сложных геополитических трансформаций крайне важно сберечь и приумножить непреходящие ценности мира и всеобщей безопасности, развивать дружественные отношения между нациями, разрешать противоречия через сотрудничество.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это возможно только при консолидации государств-единомышленников, продвигающих миролюбивую повестку и созидательные инициативы. Парламентарии находятся в авангарде этой важной цивилизационной миссии.

У нашей Группы друзей нейтралитета огромный потенциал для защиты и утверждения многополярности, формирования справедливой, устойчивой и неделимой системы безопасности, обеспечения незыблемости норм и принципов международного права.

Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития – это неформальное объединение государств – членов ООН, созданное по инициативе Туркменистана. В нее входят 27 стран, в том числе Беларусь, Россия, Венесуэла, Египет, Казахстан, Китай, Марокко, Узбекистан. Платформа нацелена на развитие многостороннего диалога по вопросам практического применения принципов нейтралитета для предотвращения конфликтов, устранения их причин и последствий, а также при решении гуманитарных проблем.