Как уберечься от обвеса на рынке? Показываем распространенную уловку

Классический способ быстро заработать на рынке – это обвес. И этим способом не брезгуют даже в наши времена. Поэтому отделом государственного метрологического надзора проводится постоянная проверка.

Рита Черкас, начальник отдела государственного метрологического надзора инспекции Госстандарта по Минской области и г. Минску:

Одной из основных задач является защита граждан от неточных и неправильных измерений. Мы постоянно мониторим ситуацию на рынках города, Минской области и защищаем граждан от неправильных измерений.

Покупателям, а главное, продавцам будет полезно напомнить, какая ответственность предусмотрена за обвес. Александр Костюкевич, юрист:

Обман потребителей влечет административную ответственность в размере от двух до 25 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью либо занимать определенные должности. Если будет совершено административно-правовое правонарушение в течение одного календарного года с момента привлечения к административной ответственности, наступает уголовная ответственность. Привлечение к Уголовному кодексу указано, что значительным размером признается обман потребителей на сумму, превышающую полбазовой величины, т.е. на сегодняшний момент – 12,25 бел. руб.

И еще несколько советов от специалиста. Александр Костюкевич:

Всегда проверять качество товаров, сдачу, которую дает продавец, потому что обсчёт тоже является нарушением прав потребителей, который влечет административную ответственность. Нужно быть бдительным, если мы установили факт и, в принципе, у продавцов есть гражданская ответственность и совесть, то заметив и осознав свою ошибку, они в следующий раз, когда вас увидят, многие вспоминают и уже стараются внимательно относиться.

Делаем вывод, что, в первую очередь, защитить себя можно и нужно самому. Для этого стоит напомнить несколько простых правил. Вера Новикова, ведущий государственный инспектор отдела государственного метрологического надзора инспекции Госстандарта по Минской области и г. Минску:

Весы должны быть установлены на рабочем месте продавцов, на устойчивом, ровном основании, не подверженном различного рода сотрясениям. Ввиду того, что у продавцов много товара, а по правилам пользования средствами измерения, весы должны быть открыты полностью для покупателя, то продавцы поднимают их выше над товаром, ставя на всякие коробки, ящики.

Такая конструкция ненадежна. Но даже если здесь все нормы соблюдены, то стоит обратить внимание вот на что. Вера Новикова:

Все применяемые в сфере законодательной метрологии средства измерения должны проходить проверку в установленные законодательством порядке. Для весов установлен межповерочный интервал в 12 месяцев. Каждый год при прохождении поверки на весы клеится голографическая клеймо-наклейка. В прошлом году была золотистого цвета, в этом году она красно-малинового цвета.

Не исключено, что в процессе эксплуатации наклейка может повредиться или стереться совсем. Поэтому покупатель имеет право попросить предъявить технический паспорт весов, в котором также проставляется поверенное клеймо.

В обмане покупателей у «нечистых на руку» продавцов есть своя классика. Разберем с экспертом эту уловку. Вера Новикова:

Обратите внимание, сейчас у нас на платформе весов ничего нет. Табло показывает ноль. Возьмем наш условный товар и определим его массу. Весы показывают 434 грамма. Бывают продавцы прибегают вот к таким уловкам. Кладут пакетик, казалось бы, вот пакет пустой. Ничего, но он весит 2 грамма. Они затаривают. И кладя товар на платформу, прижимают. Масса получилась 516 против 434.