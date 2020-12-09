Разработали уникальные оздоровительные программы. Вот как санатории Минской области готовятся к Новому году

Новости Беларуси. Санатории Минской области готовятся принять посетителей в канун Нового года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для гостей разработали уникальные оздоровительные программы. Дополнительно здравницы предлагают реабилитацию после перенесенной COVID-инфекции.

Анастасия Кончиц, корреспондент: К Новому году готовятся и санатории Минской области. Атмосфера праздника ощущается уже во всем. И традиционно, лечение здесь сочетается с прогулками на свежем воздухе. Обязательно есть уклон на зимние виды спорта.

Особенно актуальными остаются оздоровительные программы для пожилых людей. Однако сейчас чаще приезжает и молодежь.

Минская область богата курортами. Только в Мядельском районе их больше 10. Желающих отдохнуть по-прежнему много.