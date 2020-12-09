Прямой эфир

Разработали уникальные оздоровительные программы. Вот как санатории Минской области готовятся к Новому году

09 декабря 2020 15:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Санатории Минской области готовятся принять посетителей в канун Нового года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для гостей разработали уникальные оздоровительные программы. Дополнительно здравницы предлагают реабилитацию после перенесенной COVID-инфекции.

Разработали уникальные оздоровительные программы. Вот как санатории Минской области готовятся к Новому году-1

Анастасия Кончиц, корреспондент:
К Новому году готовятся и санатории Минской области. Атмосфера праздника ощущается уже во всем. И традиционно, лечение здесь сочетается с прогулками на свежем воздухе. Обязательно есть уклон на зимние виды спорта.

Разработали уникальные оздоровительные программы. Вот как санатории Минской области готовятся к Новому году-4

Разработали уникальные оздоровительные программы. Вот как санатории Минской области готовятся к Новому году-6

Особенно актуальными остаются оздоровительные программы для пожилых людей. Однако сейчас чаще приезжает и молодежь.

Минская область богата курортами. Только в Мядельском районе их больше 10. Желающих отдохнуть по-прежнему много.

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# Оздоровление # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему на площади Государственного флага некоторое время был пустой флагшток?
09 декабря 2020 15:18

Почему на площади Государственного флага некоторое время был пустой флагшток?

В минском транспорте подорожал проезд. Сколько будут действовать старые талоны?
09 декабря 2020 15:08

В минском транспорте подорожал проезд. Сколько будут действовать старые талоны?

«Один человек ничего не сделает, надо быть командой». Школьники из Мяделя выиграли Международный турнир по робототехнике
09 декабря 2020 15:00

«Один человек ничего не сделает, надо быть командой». Школьники из Мяделя выиграли Международный турнир по робототехнике