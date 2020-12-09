Прямой эфир

Почему на площади Государственного флага некоторое время был пустой флагшток?

09 декабря 2020 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На площади Государственного флага рано утром 9 декабря специалисты провели плановое техническое обслуживание флагштока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почему на площади Государственного флага некоторое время был пустой флагшток?-1

Почему на площади Государственного флага некоторое время был пустой флагшток?-3

Нужно было проверить надежность механического и электрического оборудования конструкции. После плановых работ флаг вновь поднялся на 70-метровую высоту.

# Герб и флаг Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В минском транспорте подорожал проезд. Сколько будут действовать старые талоны?
09 декабря 2020 15:08

В минском транспорте подорожал проезд. Сколько будут действовать старые талоны?

«Один человек ничего не сделает, надо быть командой». Школьники из Мяделя выиграли Международный турнир по робототехнике
09 декабря 2020 15:00

«Один человек ничего не сделает, надо быть командой». Школьники из Мяделя выиграли Международный турнир по робототехнике

Где в Минске отремонтируют мосты и путепроводы?
09 декабря 2020 14:43

Где в Минске отремонтируют мосты и путепроводы?