Почему на площади Государственного флага некоторое время был пустой флагшток?

Новости Беларуси. На площади Государственного флага рано утром 9 декабря специалисты провели плановое техническое обслуживание флагштока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На площади Государственного флага рано утром 9 декабря специалисты провели плановое техническое обслуживание флагштока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Нужно было проверить надежность механического и электрического оборудования конструкции. После плановых работ флаг вновь поднялся на 70-метровую высоту.