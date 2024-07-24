«Разработали нейронную сеть для прогнозирования развития деток». Какие технологии помогают медикам?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Маргарита Девялтовская, заведующая научной лабораторией проблем детей и подростков РНПЦ «Мать и дитя», профессор, доктор медицинских наук:

Мы разработали нейронную сеть для прогнозирования развития деток, которые родились с весом меньше 1500 граммов. И нейронная сеть, которую мы разработали, прогнозирует их развитие в течение первого года жизни. Это помогает нам определиться, к какому специалисту должны идти дети, в какие сроки, какие подходы к лечению, к медицинской абилитации. И, безусловно, нейронные сети очень помогают врачам, потому что мы экономим огромное количество времени. Мы очень быстро можем прогнозировать маршрут наших маленьких пациентов.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

А ошибка возможна?

Маргарита Девялтовская:

Безусловно. Нейронные сети, как и любая машина, имеют право на ошибку. Прогностическая возможность нашей сети и в целом сетей, которые разработаны на сегодня в медицине, достигает 90%. Но вот это как раз этический вопрос, потому что когда с пациентом работает только врач без электронного помощника, в случае ошибки ответственность несет врач. В случае, если ошибку допускает нейронная сеть, пока законодательство не определяет, кто же будет нести ответственность за это.

Но наши сети, которые мы сегодня используем, не определяют тактику лечения. То есть мы ничем не рискуем, мы только прогнозируем развитие ребенка. Поэтому здесь какие-то серьезные последствия, ошибки нейронной сети исключены.