Разница в возрасте между участницами достигает 50 лет. Рассказываем про уникальный фольклорный коллектив с Полесья

Новости Беларуси. Символично, что Год мира и созидания Президент начал с вручения премии «За духовное возрождение», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это не просто формальность и дань традиции. Сегодня в мире идет противостояние не только военных блоков и новейшего оружия, но главное – ценностей.

Лукашенко: от того, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей. Читайте здесь. В глобальном мире малые государства силой, убеждением или шантажом вынуждают примыкать к западному блоку и тем самым лишаться суверенитета. А чтобы управлять этими территориями по всему миру, и создается единая глобальная западная культура – культура «золотого миллиарда», на которую ориентируют подчиненные государства. С теми, кто сохраняет духовные истоки белорусов и бережет народную уникальность, встретилась Карины Верховцевой.

Это лишь немногие, кто удостоен награды на высшем уровне. «Новые традиции рождаются в светлые дни», – так писала газета «Советская Беларусь» еще 26 лет назад об учреждении в нашей стране премии «За духовное возрождение». Та самая отправная точка для большого духовного, гуманитарного и творческого пути. Не изменяя традициям, в 2023 году также отметили самых достойных.

Карина Верховцева, корреспондент:

Без малого четыре часа в пути – всего-то. И наша съемочная группа в самом центре Полесья – Тонеж. Скрытая от лишних глаз случайных посетителей деревня у разлома торфяного карьера в 400 местных буквально пропитана белорусским колоритом.

Эту деревню называют соловьиным берегом, а здешний музыкальный коллектив по праву можно назвать легендарным. Они чувствуют музыку и обычаи душой. Знакомьтесь, фольклорный бэнд «Таняжанка».

За сохранение музыкального наследия, обычаев и традиций полесского края – специальная премия Президента. Оставив сельские дела, солистки дважды в неделю спешат на распевку в местный клуб.

Надежда Дриневская, участница народного фольклорного коллектива «Таняжанка»:

Ни одной репетиции не пропускала. Если я живая, верткая – бегу, спяваю, я ни разу не пропущу. Ни одной репетиции. Еще могу позвонить Тамаре Ивановне: «Тамара Ивановна, а когда будет еще репетиция?»

Сегодня группа – это 12 человек. Удивительно, но разница между некоторыми из них более полувека. Младшей исполнительнице нет еще и 30, а старшая уже разменяла девятый десяток. Однако возраст песне не мешает. Валентина Ивановна в коллективе буквально с первых дней его существования.

Валентина Чернушевич, участница народного фольклорного коллектива «Таняжанка»:

Мне было 13 или 14 лет. Не брали, не пускали нас в клуб. Ну, мы бегали в клуб и пели там. И директору этого клуба понравилось, забрал нас в этот хор.

Тонеж называют сестрой Хатыни, страшная трагедия в 1943-м, которая откликается страшной болью, особенно для местных. В центре деревушки мемориал, рассказывающий о годах лихолетья и трагическом дне, когда 261 жизнь в огне горящей церкви уничтожена руками нацистских карателей.

Мария Карась, участница народного фольклорного коллектива «Таняжанка»:

6 января спалили людей, у нас там на этом месте сделали памятник жертвам. Боль наша, конечно. Страшная такая у нас была трагедия. А так село. Как до войны проснулось, начало строиться, петь. Как говорят, песня помогает и жить, и строить. Это точно про нашу Тонеж.

Получить награду из рук Президента для некоторых даже мечта, которая в канун рождественских праздников стала реальностью.

Я не знала, что его увижу, я не думала. Чтобы долго жил, до ста лет. И чтобы за нами смотрел.

Тамара Приболовец, руководитель народного фольклорного коллектива «Таняжанка»:

Разве кто-то думал, что мы будем возле Президента? Это было волнительно, ответственно. Поднимается – и сразу мурашечки идут. Конечно, руку, мне сказали, чтобы не мыла целый месяц. Раньше здесь было 20 гончарных заводов. Как в Копысе из глины создают самобытное искусство?

Кто-то песни народные поет, а кто-то марши играет. Для бодрости духа одинаково нужно и то, и другое. Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Беларуси впервые выступил весной 1950-го, а сегодня без них не обходится ни один парад.

Максим Кочетков, художественный руководитель – главный дирижер Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси:

Военный оркестр, военный дирижер, военные музыканты идут в ногу со временем, развиваются и понимают, что они хотят удивлять людей. Они музыканты, и они играют разную музыку. Абсолютно разную. В отличие от гражданских музыкантов они еще и умеют играть и ходить. Устраивать какие-то представления, шоу в движении. Что называется, плац-концертом или дефиле.

Елена Шевчик, солистка Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси:

Очень приятно, что труд нашего оркестра в целом был оценен так высоко, потому что наша работа действительно в команде. И вклад каждого из нас есть, он бывает очень даже велик. И очень приятно, что индивидуальный вклад каждого человека создает эту общую картину музыкальную, которую мы несем зрителю. И конечно, это отрадно, что мы получили такую престижную премию.