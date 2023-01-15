Раньше здесь было 20 гончарных заводов. Как в Копысе из глины создают самобытное искусство?

Новости Беларуси. Символично, что Год мира и созидания Президент начал с вручения премии «За духовное возрождение», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это не просто формальность и дань традиции. Сегодня в мире идет противостояние не только военных блоков и новейшего оружия, но главное – ценностей. Разница в возрасте между участницами достигает 50 лет. Рассказываем про уникальный фольклорный коллектив с Полесья.

Елена Суховарова гончарством занимается уже более десятка лет. Она первая, кто после открытия местного центра народного творчества и ремесел села за гончарный станок. Свои навыки мастерски передает молодежи. Ведь когда-то самоучка исколесила немало мест, чтобы научиться этому делу.

Елена Суховарова, гончар копысского Центра народного творчества и ремесел:

Дальше уже в процессе все развивалось и совершенствовалось. То, что сейчас имеем – это уже самостоятельная работа. И труд, и, конечно, вклад души.

Копысь издавна был крупнейшим центром керамики. А руками местных мастеров украшались печи в замках, усадьбы белорусских магнатов, и даже царские палаты московского Кремля. Уже в XIX веке здесь насчитывалось более 20 гончарных заводов. К слову, современный Центр народного творчества и ремесел находится на месте одного из них. Сегодня здесь из глины создают от традиционных свистулек до посуды.

Анастасия Корбан, директор копысского Центра народного творчества и ремесел:

Копысская очень-очень выделяется. Мы такие вот самобытные. Мы такие домашние, теплые. Иногда что-нибудь дизайнерское у нас бывает, проскальзывает. Но мы больше к такому, к душевному идем. Это, наверное, наша черта, которая нас отличает.

Милосердие, сострадание и гуманизм. Для белорусского Красного Креста это не просто слова, а качества № 1. В самые сложные периоды добровольцы на передовой. Пандемия коронавируса, миграционные кризисы на границе Беларуси, помощь украинцам, бежавшим от военных действий, – волонтеры всегда поддерживают тех, кто особо в этом нуждается.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

В организации работают без малого 420 человек, но у нас очень большая армия волонтеров, потому что таким небольшим коллективом мы бы не справились со всеми поставленными перед нами задачами. У нас порядка 16 тысяч волонтеров. Количество их может колебаться.