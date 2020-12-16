В Гродно зажгли самую необычную ёлку страны. Ею стала 33-метровая пожарная каланча

Новости Беларуси. В Гродно молодое поколение решили удивить необычной чудо-елкой. В импровизированную новогоднюю красавицу превратилась 33-метровая старинная пожарная каланча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украшенная тысячами праздничных огней пожарная каланча уже стала своеобразной изюминкой новогоднего антуража западного областного центра. Чудо-елка относится к старейшему в городе пожарному депо. Работники МЧС ежегодно в день включения иллюминации приглашают на праздник воспитанников детских домов и школ-интернатов в рамках акции «Наши дети».

В этот раз ребятам в игровой форме рассказали о правилах пожарной безопасности. А гвоздем программы стал служебный лабрадор Альфа в стильном карнавальном колпаке. На празднике можно было изготовить безопасные новогодние украшения, нарядить елку и сфотографироваться на фоне пожарного ретроавтомобиля.

Александр Мандрикевич, воспитанник Г родненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения: Очень люблю, жду, очень радуюсь, когда он приходит. Даже стараюсь хорошие оценки как подарок маме получать перед Новым годом. Я погладил собаку, я залез на пожарную машину, примерил каску, было очень интересно, посмотрел на необычную елку. Очень классно получилось.

Диана Шидловская, воспитанница Гродненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения:

Понравились эти хороводы, которые мы танцевали. Я в прошлом году не попала, но в этом мне очень понравилось.

– А какое желание загадала под Новый год?

– Собаку.