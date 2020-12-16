В Гродно зажгли самую необычную ёлку страны. Ею стала 33-метровая пожарная каланча

Новости Беларуси. В Гродно молодое поколение решили удивить необычной чудо-елкой. В импровизированную новогоднюю красавицу превратилась 33-метровая старинная пожарная каланча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гродно молодое поколение решили удивить необычной чудо-елкой. В импровизированную новогоднюю красавицу превратилась 33-метровая старинная пожарная каланча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Украшенная тысячами праздничных огней пожарная каланча уже стала своеобразной изюминкой новогоднего антуража западного областного центра. Чудо-елка относится к старейшему в городе пожарному депо. Работники МЧС ежегодно в день включения иллюминации приглашают на праздник воспитанников детских домов и школ-интернатов в рамках акции «Наши дети».
В этот раз ребятам в игровой форме рассказали о правилах пожарной безопасности. А гвоздем программы стал служебный лабрадор Альфа в стильном карнавальном колпаке. На празднике можно было изготовить безопасные новогодние украшения, нарядить елку и сфотографироваться на фоне пожарного ретроавтомобиля.
Александр Мандрикевич, воспитанник Гродненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения:
Очень люблю, жду, очень радуюсь, когда он приходит. Даже стараюсь хорошие оценки как подарок маме получать перед Новым годом. Я погладил собаку, я залез на пожарную машину, примерил каску, было очень интересно, посмотрел на необычную елку. Очень классно получилось.
Диана Шидловская, воспитанница Гродненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения:
Понравились эти хороводы, которые мы танцевали. Я в прошлом году не попала, но в этом мне очень понравилось.
– А какое желание загадала под Новый год?
– Собаку.
Александр Ясев, первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:
Дело в том, что перед Новым годом дети ожидают какое-то чудо, у них должно быть праздничное настроение. И поэтому мы проводим такую безопасную новогоднюю елку.
Самая трогательная новогодняя благотворительная акция «Наши дети» продлится до середины января. В эти волшебные предпраздничные дни подарки, а самое главное, веру в чудо получит каждый ребенок страны.