Разламывают, изучают покрытие и уровень звука. А вы знали, как проверяют детские игрушки?
Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико. Хорошо, если заказ Деду Морозу поступил накануне. О каких игрушках мечтают дети и как выбрать идеальный, безопасный для здоровья ребенка подарок?
На контроле качество и у сотрудников Госстандарта. Прежде чем игрушка попадет на рынок, она должна получить сертификат соответствия.
В лабораториях их испытывают на прочность даже гирями. Если надо, разломают так, как бы это захотел сделать ребенок. Изучают устойчивость красочного покрытия. Более 130 наименований игрушек в 2020-м не попали на рынок. Например, эта пчелка не прошла профосмотр: звук превышает допустимую норму.
Денис Проходский, главный государственный инспектор отдела госнадзора инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:
Для детей от трех до шести лет эквивалентный звук должен быть равен 65 децибел, максимальный – 75. Игрушка не прошла по эквивалентному уровню звука. При норме 65 он составил 72 децибела. Данная игрушка небезопасна для ребенка.
Теперь каждая игрушка проходит контроль. История мальчика, который проглотил батарейку (читать здесь).