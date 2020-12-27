Разламывают, изучают покрытие и уровень звука. А вы знали, как проверяют детские игрушки?

Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико. Хорошо, если заказ Деду Морозу поступил накануне. О каких игрушках мечтают дети и как выбрать идеальный, безопасный для здоровья ребенка подарок?

На контроле качество и у сотрудников Госстандарта. Прежде чем игрушка попадет на рынок, она должна получить сертификат соответствия.

В лабораториях их испытывают на прочность даже гирями. Если надо, разломают так, как бы это захотел сделать ребенок. Изучают устойчивость красочного покрытия. Более 130 наименований игрушек в 2020-м не попали на рынок. Например, эта пчелка не прошла профосмотр: звук превышает допустимую норму.