Разгоняемся и резко бьём по тормозам. Эксперимент ГАИ, который покажет, почему нужно вовремя менять резину

Новости Беларуси. «Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин». Под таким девизом до 4 декабря в Минской области проходит профилактическая акция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водителям напоминают, почему нужно вовремя менять резину и чем может обернуться небрежность. Только за выходные в области произошло 10 аварий. Один человек погиб, 11 – получили травмы.