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Разгоняемся и резко бьём по тормозам. Эксперимент ГАИ, который покажет, почему нужно вовремя менять резину

30 ноября 2020 14:54
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Новости Беларуси. «Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин». Под таким девизом до 4 декабря в Минской области проходит профилактическая акция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Разгоняемся и резко бьём по тормозам. Эксперимент ГАИ, который покажет, почему нужно вовремя менять резину-1

Водителям напоминают, почему нужно вовремя менять резину и чем может обернуться небрежность. Только за выходные в области произошло 10 аварий. Один человек погиб, 11 – получили травмы.

Разгоняемся и резко бьём по тормозам. Эксперимент ГАИ, который покажет, почему нужно вовремя менять резину-4

Подробнее в видеоматериале Вероники Сайко.

# ГАИ # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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