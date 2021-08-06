«Разделяю эту медаль со всеми вами». Ванесса Колодинская поделилась своими эмоциями сразу после награждения

Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио:

Я рада стоять здесь сейчас на этом пьедестале. Долго к этому шла. Благодарна своим тренерам, которые были со мной на протяжении моего спортивного пути. Сергею Николаевичу Смалю, который мой личный тренер, Юрию Васильевичу Королеву, который сейчас со мной, тоже помогал мне работать в Минске. И, конечно, девочкам, которые стояли со мной в спарринге, которые всячески пытались максимально меня подготовить. Моим родным, близким. Всем, кто за меня болел. Я с огромной благодарностью к вам, с любовью в своем сердце. Спасибо огромное, разделяю эту медаль со всеми вами.