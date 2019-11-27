Нормы потребления воды для минчан урежут в четыре раза? Разбираемся, правда ли это

Новости Беларуси. Нормы потребления воды в Минске планируют изменить. Такое предложение прозвучало на городском Совете по развитию предпринимательства. Старые нормативы 2003 года устарели и требуют корректировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кого затронут изменения, узнавала Ксения Худолей. С самого утра байнет накрыла волна переживаний – нормы потребления воды для минчан урежут в четыре раза! Мы решили разобраться, откуда взялась эта цифра и чем может аукнуться «водный анонс».

Оказалось, все не так критично. Добросовестным пользователям счетчиков бояться нечего. Менять нормы планируют для коммунальных «зайцев».

Василий Ананич, начальник центра по расчетам с потребителями УП «Минскводоканал»:

Изменение нормы водопотребления касаемо физических лиц будет рассмотрено в части лицевых счетов, в квартирах, в которых не установлены приборы учета расхода воды. Скорее всего, будет рассматриваться увеличение нормы водопотребления на одного человека. Человек прописывается в квартире один, а проживают там несколько. В связи с малым начислением по данной норме мы видим, что теряется водопотребление и объемы кубатуры просто не оплачиваются.

Привыкать к новым лимитам придется и комунальщикам. Нормы потребления воды для уборки и обслуживания жилфонда планируют сократить в несколько раз. Оттуда, к слову, и возникло пугающее «в четыре раза». Дело в том, что прежние нормы потребления не менялись с 2003-го.

С тех пор много воды утекло. Такой объем H2O службам попросту не нужен: на вооружении – современное экономичное оборудование. Поэтому на работу поправки не повлияют. Впрочем, с изминениями многие минчане согласны.

У моих родных, близких, знакомых, друзей все по счетчикам.

Я не понимаю, зачем сейчас жить без счетчиков. Воду лить и платить за трубу, которая льется на улице? Бесполезно.

Экономить не только ради звона в кошельке, но и для природного баланса становится трендом. Кто-то старается умыться побыстрее, кто-то контролирует напор воды. Антон вот уже седьмой год сберегает «профессионально».

Антон Гахович, консультант общественной организации «Центр экологических решений»:

Я установил современные насадки на кран, которые экономят воду. Это называется «насадки-аэраторы», но которые имеют эффект экономии. То есть банально вставив эту насадку в кран, я имею экономию 50 % воды. Я заменил душевую лейку, тоже с эффектом экономии.

В качестве эксперимента экспресс-урок экономии Антон согласился дать нашей телезрительнице. Анна ровно 10 минут внимательно слушала лайфхаки и мысленно подбивала семейный бюджет.

Анна Жуковец:

Экономить деньги всегда важно, особенно для молодой семьи. Тем более у меня растет маленький ребенок, ему я должна показывать хороший пример.

Нехитрые советы, гаджеты и подсказки для экономии найти можно в книгах, на просторах интернета, у друзей. Двигатель прогресса – желание. Оно, очевидно, есть не у всех. Если уж совсем точно: 3 % минчан все еще отказываются от счетчиков. Об их объемах потребления воды можно только догадываться.