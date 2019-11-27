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Почему опасно спасать провалившихся под лёд и как проверять пиротехнику. Рассказывает МЧС

27 ноября 2019 18:04
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Новости Беларуси. В студии Новости «24 часа» Анастасия Швайбович – официальный представитель минского областного управления МЧС.

Как нужно себя вести, когда спасаешь провалившегося под лед человека

Почему опасно спасать провалившихся под лёд и как проверять пиротехнику. Рассказывает МЧС-1

Ирина Мартьянова, СТВ:
У спасателей сейчас горячая пора. Тонкий лед, буквально сегодня стало известно о двух случаях, когда рыбаки провалились, но их спасли. Мне кажется, что ничего не меняется.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Я бы хотела сказать, что не совсем с вами согласна, поскольку при проведении профилактических совместных рейдов с работниками ОСВОД мы убедительно просим, объясняем, чем опасен лед. И нередки случаи, когда рыбак собирает свои снасти и покидает озеро.

Ирина Мартьянова:
Вы ходите на лед в качестве профилактики или по вызову?

Анастасия Швайбович:
В качестве профилактики это осуществляется постоянно, проводятся совместные рейды. Но если мы говорим о теперешнем состоянии дел, то сейчас категорически опасно выходить на любой водоем. Для того, чтобы сформировалась безопасная толщина льда – не менее 10 сантиметров – должна держаться отрицательная температура несколько дней и ночью, и днем.

Ирина Мартьянова:
Мы очень часто рассказываем, в прессе особенно, о случаях спасения одним человеком другого. А еще чаще – когда ребенок пришел на помощь своему другу. С одной стороны, это признак героизма. Но ведь это очень опасно. Как МЧС относится к таким случаям?

Почему опасно спасать провалившихся под лёд и как проверять пиротехнику. Рассказывает МЧС-4

Анастасия Швайбович:
Если рассмотреть тот же лед, то мы никогда не говорим, что можно сломя голову бросаться к человеку. Нет. Человек обязан обезопасить себя прежде всего, потому что он тоже может попасться в эту водную ловушку. Он должен быть на безопасном расстоянии, протянуть, бросить веревку либо какой-то прутик. Но ни в коем случае себя не подвергать опасности, поскольку помощь уже понадобится не только ему.

В центры информирования приходят даже семьями

Ирина Мартьянова:
У вас сейчас работает очень много центров информирования.

Анастасия Швайбович:
Также есть областной, региональный центр безопасности. Он пользуется большой популярностью.

Ирина Мартьянова:
Среди детей, взрослых?

Анастасия Швайбович:
Среди детей и взрослых. Понятно, что методика обучения детей и взрослых отличается. Все посетители проходят входной контроль знаний. Специалисты смотрят, в чем есть ошибки. Затем они проходят эвакуацию из задымленного помещения, отрабатывают правила поведения на льду. Там есть смоделированные установки, которые действительно позволяют испытать, что такое провалиться под лед.

Почему опасно спасать провалившихся под лёд и как проверять пиротехнику. Рассказывает МЧС-7

Ирина Мартьянова:
Людей обязывают приходить?

Анастасия Швайбович:
Нет, конечно, никто не обязывает. Если говорить о борисовском региональном центре, то посещение расписано на много дней вперед. Хотелось бы отметить важную тенденцию: тандемное обучение, семьи приходят – мама, папа и ребенок – вместе. Это, кстати, замечательно, потому что родители показывают хороший пример, а дети учатся именно от взрослых.

Как обезопасить себя и ребенка от некачественной пиротехники

Ирина Мартьянова:
На носу Новый год, мы опять столкнемся с такой проблемой как фейерверки, петарды, пострадавшие. Что делается в этом направлении, и как оградить ребенка от некачественной пиротехнической продукции?

Почему опасно спасать провалившихся под лёд и как проверять пиротехнику. Рассказывает МЧС-10

Анастасия Швайбович:
Беседуя с детьми в школах, мы объясняем, что это все-таки не игрушка. Это предметы повышенной опасности, использовать их должны только взрослые. Но и взрослые должны быть подготовленными. Приобретать только в специализированных магазинах. Любой потребитель имеет право потребовать, попросить сертификат соответствия. Тем самым он убедится в том, что эта продукция прошла проверку. Необходимо читать инструкцию, четко выполнять те рекомендации, которые там указаны.

Ирина Мартьянова:
Она, наверное, на китайском языке будет?

Анастасия Швайбович:
Она должна быть на русском языке, доступном всем нам, либо на белорусском языке. Таким образом вы узнаете, что делать, если пиротехника не сработала.

Ирина Мартьянова:
Скорую вызывать?

Анастасия Швайбович:
Ни в коем случае нельзя ее дальше пытаться использовать. Это все в инструкции прописано. Поэтому, уважаемые взрослые, необходимо читать не через строчку. Читать подробно для того, чтобы избежать несчастных случаев. И, конечно же, ограждать от пиротехники своих детей.

Почему опасно спасать провалившихся под лёд и как проверять пиротехнику. Рассказывает МЧС-13

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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