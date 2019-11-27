Почему опасно спасать провалившихся под лёд и как проверять пиротехнику. Рассказывает МЧС

Новости Беларуси. В студии Новости «24 часа» Анастасия Швайбович – официальный представитель минского областного управления МЧС.
Новости Беларуси. В студии Новости «24 часа» Анастасия Швайбович – официальный представитель минского областного управления МЧС.
Ирина Мартьянова, СТВ:
У спасателей сейчас горячая пора. Тонкий лед, буквально сегодня стало известно о двух случаях, когда рыбаки провалились, но их спасли. Мне кажется, что ничего не меняется.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Я бы хотела сказать, что не совсем с вами согласна, поскольку при проведении профилактических совместных рейдов с работниками ОСВОД мы убедительно просим, объясняем, чем опасен лед. И нередки случаи, когда рыбак собирает свои снасти и покидает озеро.
Ирина Мартьянова:
Вы ходите на лед в качестве профилактики или по вызову?
Анастасия Швайбович:
В качестве профилактики это осуществляется постоянно, проводятся совместные рейды. Но если мы говорим о теперешнем состоянии дел, то сейчас категорически опасно выходить на любой водоем. Для того, чтобы сформировалась безопасная толщина льда – не менее 10 сантиметров – должна держаться отрицательная температура несколько дней и ночью, и днем.
Ирина Мартьянова:
Мы очень часто рассказываем, в прессе особенно, о случаях спасения одним человеком другого. А еще чаще – когда ребенок пришел на помощь своему другу. С одной стороны, это признак героизма. Но ведь это очень опасно. Как МЧС относится к таким случаям?
Анастасия Швайбович:
Если рассмотреть тот же лед, то мы никогда не говорим, что можно сломя голову бросаться к человеку. Нет. Человек обязан обезопасить себя прежде всего, потому что он тоже может попасться в эту водную ловушку. Он должен быть на безопасном расстоянии, протянуть, бросить веревку либо какой-то прутик. Но ни в коем случае себя не подвергать опасности, поскольку помощь уже понадобится не только ему.
Ирина Мартьянова:
У вас сейчас работает очень много центров информирования.
Анастасия Швайбович:
Также есть областной, региональный центр безопасности. Он пользуется большой популярностью.
Ирина Мартьянова:
Среди детей, взрослых?
Анастасия Швайбович:
Среди детей и взрослых. Понятно, что методика обучения детей и взрослых отличается. Все посетители проходят входной контроль знаний. Специалисты смотрят, в чем есть ошибки. Затем они проходят эвакуацию из задымленного помещения, отрабатывают правила поведения на льду. Там есть смоделированные установки, которые действительно позволяют испытать, что такое провалиться под лед.
Ирина Мартьянова:
Людей обязывают приходить?
Анастасия Швайбович:
Нет, конечно, никто не обязывает. Если говорить о борисовском региональном центре, то посещение расписано на много дней вперед. Хотелось бы отметить важную тенденцию: тандемное обучение, семьи приходят – мама, папа и ребенок – вместе. Это, кстати, замечательно, потому что родители показывают хороший пример, а дети учатся именно от взрослых.
Ирина Мартьянова:
На носу Новый год, мы опять столкнемся с такой проблемой как фейерверки, петарды, пострадавшие. Что делается в этом направлении, и как оградить ребенка от некачественной пиротехнической продукции?
Анастасия Швайбович:
Беседуя с детьми в школах, мы объясняем, что это все-таки не игрушка. Это предметы повышенной опасности, использовать их должны только взрослые. Но и взрослые должны быть подготовленными. Приобретать только в специализированных магазинах. Любой потребитель имеет право потребовать, попросить сертификат соответствия. Тем самым он убедится в том, что эта продукция прошла проверку. Необходимо читать инструкцию, четко выполнять те рекомендации, которые там указаны.
Ирина Мартьянова:
Она, наверное, на китайском языке будет?
Анастасия Швайбович:
Она должна быть на русском языке, доступном всем нам, либо на белорусском языке. Таким образом вы узнаете, что делать, если пиротехника не сработала.
Ирина Мартьянова:
Скорую вызывать?
Анастасия Швайбович:
Ни в коем случае нельзя ее дальше пытаться использовать. Это все в инструкции прописано. Поэтому, уважаемые взрослые, необходимо читать не через строчку. Читать подробно для того, чтобы избежать несчастных случаев. И, конечно же, ограждать от пиротехники своих детей.