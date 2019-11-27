Почему опасно спасать провалившихся под лёд и как проверять пиротехнику. Рассказывает МЧС

Ирина Мартьянова, СТВ:

У спасателей сейчас горячая пора. Тонкий лед, буквально сегодня стало известно о двух случаях, когда рыбаки провалились, но их спасли. Мне кажется, что ничего не меняется.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Я бы хотела сказать, что не совсем с вами согласна, поскольку при проведении профилактических совместных рейдов с работниками ОСВОД мы убедительно просим, объясняем, чем опасен лед. И нередки случаи, когда рыбак собирает свои снасти и покидает озеро.

Ирина Мартьянова:

Вы ходите на лед в качестве профилактики или по вызову?

Анастасия Швайбович:

В качестве профилактики это осуществляется постоянно, проводятся совместные рейды. Но если мы говорим о теперешнем состоянии дел, то сейчас категорически опасно выходить на любой водоем. Для того, чтобы сформировалась безопасная толщина льда – не менее 10 сантиметров – должна держаться отрицательная температура несколько дней и ночью, и днем.

Ирина Мартьянова:

Мы очень часто рассказываем, в прессе особенно, о случаях спасения одним человеком другого. А еще чаще – когда ребенок пришел на помощь своему другу. С одной стороны, это признак героизма. Но ведь это очень опасно. Как МЧС относится к таким случаям?