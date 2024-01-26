Надёжная опора для профессионалов. Как дружинники помогают на границе Беларуси?

При виде незнакомцев вдоль границы они первым делом звонят пограничникам, а часто ходят и в совместные наряды. За 2023 год на участке Гродненской погрангруппы с участием добровольных дружин задержано 29 нарушителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители, среди которых много охотников, хорошо знают окрестности и в случае угрозы часто первыми бьют тревогу. За их неравнодушие – награды. В регионе провели седьмой слет добровольных дружин. А на заставе «Беляны» проверили их ловкость и меткость.

Помогать пограничникам – это с детства, признается Василий Козловский. Все же место жительства обязывает – Свислочский район, Беловежская пуща.

Василий Козловский, заместитель командира добровольной дружины при Незбодичском сельском исполнительном комитете:

Если взять мою кровать и расположение самого ближайшего польского миномета – 2 520 метров.

Его отец, ветеран войны, будучи директором школы, стоял у истоков создания добровольных народных дружин. Василий Козловский продолжает семейное дело. Пока руководил сельхозпредприятием, сотрудничал с пограничниками. А с ноября на пенсии, больше свободного времени. К тому же лес – привычная стихия для заядлого охотника.

Василий Козловский:

Последнее задержание у меня было 12 дней тому назад. Я находился в лесу, смотрю – в середине леса протоптана тропа. Я начал двигаться по тропе, сообщил начальнику заставы. По итогам года его добровольная дружина признана лучшей. А вот за победу в соревнованиях еще надо побороться. В рамках ежегодного слета для дружинников устроили конкурс на войсковом стрельбище «Беляны». Здесь и новые знания, и командный дух.

Галина Буро, корреспондент:

Дружинникам предоставляют четыре вида оружия: пистолет, пулемет, автомат и снайперскую винтовку. А победа, разумеется, любит метких.

А вот в защите рубежей своей страны жители приграничья вооружены, скорее, смекалкой. Иногда женской. Но ради команды она и здесь готова подставить плечо.

Наталья Макавчик, командир добровольной дружины при Гожском сельском исполнительном комитете:

Оружие достаточно большое для моего роста, не очень комфортно. Но я думаю, что все получилось.

Впечатлились учебной стрельбой даже поляки, подняли в воздух вертолет. Здесь всего 400 метров до границы.

Но зря сожгли топливо: наша задача – не нападать, а защищать свое. Потому дружинники соревновались не только в стрельбе, но и в распознавании следов на снегу. У всех глаз опытный – с участием добровольцев за 2023 год задержано почти три десятка нарушителей.

Георгий Матысик, командир добровольной дружины Берестовицкого района:

Было боевое нарушение государственной границы – прошел нарушитель из Республики Польша в Республику Беларусь. Задействовали и нашу дружину к поиску нарушителя. И так получилось, что мы задержали этого человека. Подождали пограничников настоящих, повязали и повезли.

Сегодня 12 добровольных дружин всегда на связи с гродненскими пограничниками. Несколько сотен участников, но точную цифру не скажут: информация закрыта. Речь о деле государственной важности, особенно при нынешнем агрессивном поведении западных соседей.