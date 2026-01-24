Обеспечить товарами каждого жителя страны! Белкоопсоюз расширяет автопарк магазинов на колёсах

Доступность товаров – один из ключевых показателей социальной устойчивости, особенно для сельской местности. Когда стационарная торговля недоступна, именно мобильные форматы становятся связующим звеном между производителем и покупателем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белкоопсоюз расширяет автопарк магазинов на колесах: в 2026 году планируется закупить не менее 50 автолавок. Параллельно продолжается открытие новых торговых объектов и модернизация действующих. Обеспечить товарами каждого жителя страны, предложить широкий ассортимент и удобный график работы – такое требование ранее обозначил Президент. Для многих деревень магазины потребкооперации остаются единственной возможностью приобрести продукты, особенно в условиях зимних морозов. Даже мощный циклон «Улли» не нарушил поставки. Как выглядит качественный сельский шоппинг – в материале Галины Буро.

Деревня Слижино Логойского района. На улице – минус 13. В такой мороз автолавка для местных жителей настоящее спасение, ведь среди них немало пожилых людей, а до ближайшего стационарного магазина несколько километров – путь не по силам. Потому в деревню маркет на колесах приезжает два раза в неделю.

В ассортименте – более 600 наименований товаров, почти все от белорусских производителей. Удобная витрина, холодильники и низкотемпературные лари: фургон – отечественная разработка.

Елена Акола:

Удобно. Магазина нет, а вот лавка – хорошо. Все прекрасно. Ассортимент нормальный, продавец хороший. Водитель звонит нам, что выходите, чтобы не мерзли мы. Все, что хотим, то и покупаем.

Около 500 автомагазинов ежедневно доставляют товары в 13 тысяч деревень. Такой охват стал доступен кооператорам благодаря поддержке главы государства. Требование Президента – обеспечить товарами каждого жителя, в том числе на селе, чтобы не было жалоб на скромный ассортимент или неудобный график работы магазинов. Потому за 2025 год открыто больше десятка новых торговых объектов, а 76 возобновили работу.

Андрей Халюта, председатель правления Минского областного союза потребительских обществ:

В данном населенном пункте в данном объекте у нас представлено порядка 1800 позиций товарных от 60 поставщиков. Это достаточно широкий ассортимент. Также в данном объекте представлена небольшая группа непродовольственная, которая тоже позволяет населению ежедневно свои потребности удовлетворять в хозяйственных группах товара, косметических и других.