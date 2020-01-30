Василевич о декрете для отцов: «Может быть, в меньшей степени будут отказывать в приёме на работу женщинам»

Почему не оплачивают декретный отпуск для отцов, обсуждали в программе «В обстановке мира».

О декрете для отцов: «Существует коллективный договор, где можно эту норму улучшить в плане оплачиваемости и продолжительности»

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент НАН, заведующий кафедрой конституционного права БГУ:

Относительно такого права мужчин воспользоваться отпуском двухнедельным – действительно, станет богаче государство, и будет и на государственном уровне вопрос решён, в коллективном договоре это сейчас можно решать. И тем более, это будет работать, всё-таки, на то, что наниматели в меньшей степени будут выбирать или как-то решать вопросы с приёмом на работу. Когда право на такой отпуск у мужчины будет, то естественно, может быть, в меньшей степени будут отказывать под разными предлогами в приёме на работу женщинам. У нас в статье 16-ой Трудового кодекса минимальные гарантии с точки зрения определения обоснованного отказа при приёме на работу. Я полагаю, что здесь тоже можно работать на перспективе с тем, чтобы закрепить более широкий круг.