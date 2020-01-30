Увязать зарплату работников детсадов с заболеваемостью детей предлагает Василевич

Декретный отпуск обсуждали в программе «В обстановке мира».

Василевич о декрете для отцов: «Может быть, в меньшей степени будут отказывать в приёме на работу женщинам»

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент НАН, заведующий кафедрой конституционного права БГУ:

Второй аспект – безусловно, не уменьшая продолжительность отпуска по уходу да ребёнком, мне кажется, что надо работать над тем, чтобы женщины были уверены, что с более раннего возраста отдавая ребёнка в ясли, будет обеспечено его нормальное там нахождение, не будут болеть дети, будет заработная плата хорошая у воспитателей, и они будут более основательно заниматься с этими детьми. Увязать, может быть, с тем, как растёт заболеваемость этих детишек или не растёт. И от этого, может быть, должна зависеть заработная плата воспитателей, нянечек, которые работают. То есть, в общем-то, мне кажется, подходить к этой проблеме нужно и с этой стороны с тем, чтобы, действительно, постараться вовлекать женщин, чтобы они не теряли свою квалификацию, назад опять в профессию, на работу.