Расширили проезжую часть и сделали зоны для пешеходов. В Ивенце завершился капитальный ремонт моста

Новости Беларуси. В городском поселке Ивенец Воложинского района завершился капитальный ремонт моста по улице Столбцовской, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Укрепили его техническую конструкцию, расширили проезжую часть и сделали две зоны для пешеходов по правой и левой сторонам, что позволит более удобно и безопасно передвигаться по мосту. Работы были проведены за максимально короткий срок: начали их в апреле, а завершили уже в июле.

Тересса Липницкая, председатель Ивенецкого поселкового исполкома:

В 2021 году решением исполкома были выделены деньги – это 401 тысяча белорусских рублей районного бюджета, был подготовлен соответствующий проект, и в апреле этого года начались работы по реконструкции данного моста. Мост делал КУП «Минскоблдорстрой».