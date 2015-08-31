Расширенная торговля цветами организована к началу нового учебного года в Беларуси

Новости Беларуси. В этот день не обойтись без цветов. К началу нового учебного года в Беларуси организована расширенная торговля букетами. Только в Минске появились несколько десятков дополнительных площадок. Спрос готовы обеспечить специализированные магазины, универмаги, гипермаркеты, торговые центры, павильоны и рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные хлопоты не только у детей, родителей и учителей. В эти дни на усиленный режим работы перешли сотрудники Госавтоинспекции. Они дежурят возле школ и детских садов, чтобы напомнить всем участникам дорожного движения: «Внимание – дети!».