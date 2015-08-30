Новый сезон проекта телеканала СТВ — ток-шоу «Что происходит» стартует 30 августа

Новости Беларуси. «Что происходит?». Ответ на этот вопрос в новом телевизионном сезоне мы будем искать уже с новыми героями, новой командой и новым ведущим проекта. Им стал Егор Хрусталев — один из самых известных и авторитетных журналистов на белорусском медиарынке. Первая программа выйдет в эфир уже в это воскресенье — 30 августа. Что пообещал автор общественно-политического ток-шоу зрителям, и в чем секрет популярности любого ток-шоу — в сюжете СТВ.

Дискуссии. Эксклюзивные интервью. Злободневные темы. Новый телевизионный сезон РТР-Беларусь открывает общественно-политическим ток-шоу.

Егор Хрусталев, ведущий ток-шоу «Что происходит»:

Наряду с легкими ток-шоу, мы должны говорить и о серьезных вещах. Я буду делать все для того, чтобы это было интересно. Я очень хочу, чтобы звучали по-настоящему умные мысли. Не переливание с пустого в порожнее, а чтобы звучали те слова, которые запомнятся, которые будут чем-то подкреплены.

Телесезон программа начинает с разговора по душам. Журналисты, политики, социологи выскажут свое мнение и отношение к белорусским акулам пера и средствам массовой информации. Речь также пойдет о влиянии, которое они оказывают на своих зрителей, читателей, слушателей.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент СТВ:

В обществе живет стереотип, что государственные СМИ — это только позитивные темы, только что-то хвалебное и никакой критики. Я могу сказать с полной ответственностью, что это абсолютно не так. Не один десяток, может, не одна сотня зрителей может под этими словами расписаться. Именно те зрители, которым телевидение помогло в решении каких-то определенных проблем, связанных с нерасторопностью и бюрократией государственных чиновников.

Елена Береснева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Запретных тем не существует. Мы открыты, информация доступна. Другое дело, что в рамках того, что вы журналисты, надо соблюдать законодательство — законодательство «О средствах массовой информации». В том числе и другие законы. Давать достоверную, качественную и проверенную информацию.

Идеология и пропаганда — далеко не пережитки советского прошлого. В зарубежных СМИ эти понятия сегодня зачастую ассоциируются исключительно с Беларусью. А между тем незаслуженная критика в адрес Синеокой не что иное, как грамотная и целенаправленная борьба за имидж собственного государства, считают эксперты.

Дмитрий Безнюк, доктор социологических наук, профессор БГУ:

Как «Голливуд» — хорошие парни всегда спасают мир от плохих парней. Хорошие парни обычно по национальности или гражданству являются американцами. Развлекаловка? Развлекаловка. Но если мой ребенок каждый день смотрит, какие американцы хорошие парни, мне ему достаточно сложно объяснить, почему они убивают афганских или иракских детей.

То, что информация в немецких СМИ до недавнего времени была однобокой и политизированной, сегодня не скрывает и Харальд.

Харальд Телеманн, гость ток-шоу «Что происходит» (Германия):

Туристы, бизнесмены, друзья и другие в Беларусь приезжают с предрассудками. Потом, побывав здесь, увидев природу, город, вежливых красивых людей, в корне меняют мнение.

Найти ответ на вопрос «есть ли она, независимая журналистика» можно будет уже в эти выходные — 30 августа. В 21.00 каждое воскресенье телезрителей ждет конструктивный диалог уважающих друг друга собеседников на самые разнообразные темы. В погоне за рейтингами телевизионщикам непросто отказаться от «жареных» фактов. Однако отсутствие драк и скандалов Егор Хрусталев обещает компенсировать интересными темами, гостями и их мнениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.