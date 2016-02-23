Расширение деловых контактов: в Минске встретились представители крупных компаний Беларуси и Италии

Новости Беларуси. Деловые отношения Беларуси и Италии получили новое развитие. 23 февраля в Минске собрались представители крупных компаний двух стран. И стоит подчеркнуть, что интерес к нашим производителям значительно вырос после презентации белорусской экономики в Милане на «Экспо-2015». Наиболее перспективные сферы взаимодействия – сельское хозяйство, строительство, пищевая промышленность. Зарубежные гости заинтересованы в расширении рынка сбыта, совместных научных разработках.

Самый ценный товар – это деньги. Благодаря итальянскому капиталу Джорджио Парола позволяет белорусам пользоваться разными благами сегодня, а платить – завтра. За 10 лет лизинговая компания помогла отечественному бизнесу закупить оборудование более, чем на 35 миллионов долларов.

Джорджио Парола, президент лизинговой компании:

Время кризиса – это время возможностей в том числе. Поэтому мы наоборот во время кризиса стараемся еще больше наращивать, больше привлекать инвестиций и показывать нашим инвесторам, что с белорусами можно и нужно работать.

Важный шаг в развитии сотрудничества был сделан в 2015 году. Именно Италия принимала главную выставку достижений экономик стран мира. Белорусский павильон на «Экспо-2015» в Милане посетило более полутора миллионов человек, многие из которых сегодня приехали в Минск на форум.

Александр Гурьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике:

Самый главный эффект, конечно, имиджевый. Сегодня никто не скажет ни в Италии, ни в Европе, что Беларусь не знают. Мы показали свою продукцию и сделали очень хороший рекламный проект и страны в целом, и конкретных производителей.

Бенедетто Делла Ведова, статс-секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики:

Наша основная задача – создать условия, чтобы предприятия могли свободно работать в конкретных промышленных сферах. Мы долго ждали отмены санкций, и теперь страны ЕС стали еще более открыты для ваших предприятий. Думаю, что результаты не заставят себя ждать.

Сотрудничество обретает новые формы. Все больше крупных компаний заинтересованы в организации конкретных промышленных предприятий в Беларуси. И статистика тому подтверждение: сегодня в нашей стране около 200 компаний с итальянским капиталом, более половины из которых занимаются именно производством.

Антонио Сорбата показывает последнюю разработку. Хирургическая нить со специальными насечками, которая существенно упрощает работу врачей. Аналогов в мире нет. В 2002 году это был самый крупный инвестиционный проект в нашей стране – более 2 миллионов долларов итальянцы потратили на строительство завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антонио Джованни Сорбара, генеральный директор белорусско-итальянского предприятия:

Меня очень часто спрашивают, почему именно Беларусь. Мы решили разместить здесь свое предприятие из-за ряда факторов. Безусловно, это стратегическое местоположение. Условия работы здесь комфортные, весьма стабильное законодательство, у нас нет проблем со сбытом.

Хирургический шовный материал производят в Молодечно. В Беларуси он есть практически в каждой клинике. Но еще больший расчет итальянцев на российский и в целом рынок Евразийского экономического союза с потенциалом в 170 миллионов человек. Антонио уверен, что после «Экспо» в Милане и нынешнего бизнес-форума его примеру последует не один десяток предпринимателей с Апеннин.