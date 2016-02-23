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Министерство информации закрыло доступ к пяти Интернет-ресурсам, где велась торговля наркотиков

23 февраля 2016 16:42
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Новости Беларуси. Министерство информации закрыло доступ к пяти Интернет-ресурсам. На них велась продажа наркотиков и других запрещенных веществ. Ряд сайтов содержал информацию о том, как приготовить наркотик в домашних условиях.

С предложением заблокировать доступ к этим страницам выступило специальное подразделение Интернет-разведки МВД. ОРаспространение подобной информации и тем более веществ через всемирную паутину запрещено Декретом № 6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Лосич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Владельцы Интернет-ресурсов обязаны мониторить эти сайты и удалять ту информацию, которая противоречит нормам законодательства. Если они с этим не справляются, мы обобщаем, аккумулируем, направляем в Министерство информации. Дальше они используют технические возможности и закрывают доступ к этим сайтам.

В 2015 году с подачи правоохранителей закрыли 18 сайтов – нарушения те же. Возбуждено более 300 уголовных дел, некоторые подозреваемые, чья вина была доказана, понесли суровое наказание – до 18 лет лишения свободы.

# общество # Интернет # Василий Лосич

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