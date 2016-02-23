Новости Беларуси. Авиапассажирам запретили в багаже провозить литий-ионные батареи. Именно такие используются практически во всех современных гаджетах: ноутбуках, телефонах, плеерах и фотоаппаратах. Запрет ввела Международная организация гражданской авиации.

Специалисты считают, что аккумуляторы потенциально опасны, поскольку могут вызвать на борту самолета взрыв или пожар. При этом ограничения практически не коснутся тех, кто привык брать технику с собой в салон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Ковшова, начальник отдела организации и продаж почтово-грузовых перевозок национального авиаперевозчика:

Ограничения касаются в основном перевозки литий-ионных батарей в багаже, то есть в тех вещах (в чемоданах, сумках), которые вы планируете сдать в багаж. Можно перевозить любые портативные электронные устройства (телефоны, планшеты, ноутбуки). Пожалуйста, везите с собой. Запасные батареи к ним можно перевозить только с ограничениями. В случае, если эти запасные батареи с мощностью более 100 ватт-часов, но менее 160 ватт-часов, то перевозить их можно только с одобрения авиакомпании. В любом случае не больше двух.

Запрет, который вступит в силу 1 апреля, временный, и сохранится до тех пор, пока специалисты не разработают новый стандарт для безопасной перевозки батарей. Ограничения коснутся всех стран-участниц Международной организации гражданской авиации, в список которых входит и Беларусь.