12-летний школьник из Витебска, помогший милиции задержать грабителя, 23 февраля получил награду

Новости Беларуси. Когда гражданский долг не позволяет пройти мимо. 23 февраля, в День защитников Отечества, в Витебске наградили тех, кто помог сотрудникам в погонах восстановить справедливость. Это смельчаки, которые, невзирая на опасность, сами проводили расследования и даже задерживали преступников. Самому юному следопыту всего 12 лет.

Владу всего 12, а у него на счету уже раскрытое преступление. Новополоцкий школьник помог милиции выследить грабителя и сдал преступника с поличным. Когда во дворе украли велосипед, мальчик тут же поспешил помочь и бросился на поиски вора.

Владислав Жданович, ученик средней школы № 14 Новополоцка:

Минут 20-30 мы искали, катались по двум районам, спрашивали у людей.

Юный Шерлок на пару с другом объезжал дворы в поиске улик. Но расследование зашло в тупик. Спасти, казалось бы, гиблое дело помог случай, а точнее ценный свидетель – местный дворник. Он и рассказал маленькому детективу, что видел мужчину, грузившего велосипед в автомобиль.

Владислав Жданович, ученик средней школы № 14 Новополоцка:

Запомнил марку, номер и цвет, я позвонил. И у меня сразу радость. Я был в себе очень уверен.

Сотрудники милиции задержали грабителя. А преступник даже не подозревал, что по его следу шел обычный школьник. Однако мама мальчика не удивлена. Ведь по похожему сценарию часто разворачиваются события в детективах, которые они с сынам так любят смотреть по вечерам.

Екатерина Жданович, мама школьника:

Конечно, гордимся. Очень рады, что он незнакомому человеку помог. И при этом предотвратил еще несколько возможных краж.

23 февраля Владу вручили диплом за гражданское мужество. И семиклассник на этом сотрудничество с людьми в погонах заканчивать не собирается и планирует связать дальнейшую жизнь с работой в милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Жданович, ученик средней школы № 14 Новополоцка:

С детства хотел стать милиционером и люблю детективные фильмы.

И кто знает, сколько у Владислава Ждановича еще впереди громких дел и задержаний.