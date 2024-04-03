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Депутатский корпус Брестской области определился со своими делегатами на ВНС

03 апреля 2024 16:55
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Новости Беларуси. Депутатский корпус Брестской области определился со своими делегатами на ВНС. На народное вече отправятся 52 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутатский корпус Брестской области определился со своими делегатами на ВНС-1

10 представителей – от областного Совета депутатов, еще по 21 – от Советов депутатов первичного и базового уровней. Избранники представляют абсолютно все отрасли экономики и социальной сферы. Обладают достаточными компетенциями и квалификациями, чтобы принимать самые сложны решения, которые будут выноситься на рассмотрение ВНС.

Депутатский корпус Брестской области определился со своими делегатами на ВНС-4

Ирина Горбацевич, учитель гимназии № 1 Бреста имени Защитников Брестской крепости:
Как педагог с большим 30-летним стажем знаю проблемы образования изнутри и приложу все усилия, чтобы качество образования на всех уровнях улучшать. Однако для меня как для мамы двоих сыновей и бабушки близка политика государства по поддержке молодых семей и молодых специалистов.

Депутатский корпус Брестской области определился со своими делегатами на ВНС-7

Сергей Калиновский, первый заместитель начальника Брестского областного управления ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Люди, которые внесли свой вклад в развитие Брестчины, узнаваемые, авторитетные, которые могут выполнить и справиться с теми задачами, которые, безусловно, очень серьезные, исходя из полномочий Всебелорусского народного собрания, их решения будут очень значимыми. Поэтому народ должен доверять своим избранникам, которые будут представлять их интересы и проводить их волю для реализации в рамках государственной политики.

Окончательно определиться с выбором делегатов предстоит до 10 апреля. А не позднее 18 апреля итоги выборного процесса подведет ЦИК.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Ирина Горбацевич # Сергей Калиновский

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