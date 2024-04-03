Маркевич в Азербайджане: мы для себя наметили много амбициозных проектов

Сокровища белорусской народной культуры – от искусства вытинанки и живописи до хореографии и лозоплетения – собирают сотни зрителей в Баку. В эти дни в столице Азербайджана проходят Дни культуры Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С наследием нашей страны гостей знакомят лучшие артисты, художники и ремесленники. В программе – кинопоказы, фотовыставки и выступления именитых отечественных коллективов. Широко представлены также образцы декоративно-прикладного искусства. Дни культуры Беларуси пользуются популярностью у гостей. Это мероприятие – знаковый этап в межгосударственном культурном диалоге.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

У нас очень много общего, очень много хорошего, которое объединяет наши страны. И сфера культуры играет очень важную роль, чтобы мы еще больше узнали друг о друге, чтобы мы ценили друг друга, те наработки, которые есть у каждой страны, и очень умело делились этим опытом между странами. Потому что мы сегодня, обсуждая проекты Министерства культуры, для себя наметили очень много амбициозных проектов. И я глубоко уверен, что мы их обязательно осуществим, потому что творческий потенциал и самое главное – желание наших людей, творческих работников – оно огромное.

Мероприятия в Баку продлятся до 4 апреля. Уже в 2025-м творческие коллеги посетят нашу страну с ответным визитом – в Беларуси пройдут Дни культуры Азербайджана.