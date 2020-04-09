Александр Лукашенко: мы такие люди, что порой упрёмся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы такие люди, что порой упремся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие проблемы. Я уже в данном случае не говорю о том, что мы все заболели гриппом – как многие смеются уже сегодня на Западе – а название ему новое придумали, новый коронавирус и так далее. Не вникая в суть, даже не сравнивая, что было в прошлом году, что в этом. А в этом страшном году ситуация лучше, чем в прошлом. То же самое и по пневмониям, я уже об этом говорил. Но все мы сконцентрировались на этой проблеме.