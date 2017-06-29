Для ветеранов, людей с ограниченными физическими возможностями и семей с детьми установят специальные пропускные пункты. Гостей праздника убедительно просят приходить на торжества заблаговременно.

Новости Беларуси. Любимый город может гулять спокойно: во время празднования Дня Независимости задействуют весь личный состав столичной милиции.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Республики Беларусь:

Сотрудники милиции, конечно же, будут нацелены на вежливое и внимательное отношение к гражданам. В первую очередь это праздник, поэтому где-то проявлять лояльность мы будем.

Уже стало известно и расписание общественного транспорта на День Независимости.

Так, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить с 05:00 утра до 03:00 ночи.

А вот поезда столичной подземки – до 02:00 ночи с интервалом до пяти минут. Кроме того, в городе предусмотрен резервный транспорт. Так что добраться до места гуляний и обратно домой не составит труда.