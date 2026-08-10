Лето не спешит прощаться! Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси со 10 по 16 августа

Аномальная жара ушла, но лето не спешит прощаться. Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси с 10 по 16 августа. Вторая декада месяца обещает быть теплой и комфортной, в пределах климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало недели пройдет с переменной облачностью и практически без дождей – в понедельник и вторник столбики термометров днем покажут от 21 до 31 градуса в зависимости от региона, местами возможны грозы. В среду и четверг Беларусь окажется во власти обширного антициклона с центром над странами Балтии – установится сухая погода без существенных осадков, местами по утрам возможен туман. Днем – от +20 до +27 градусов. Пятница также пройдет под влиянием области высокого давления – переменная облачность, преимущественно без дождей, температура днем поднимется до 22-29 градусов.

А вот на выходных синоптики ожидают возвращение неустойчивой погоды: в субботу и воскресенье возможны кратковременные грозовые дожди, местами по утрам – туман. При этом столбики термометров днем будут держаться в пределах от +20 до +29 градусов. Ночные температуры всю неделю останутся комфортными – в диапазоне от +8 до +17 градусов.