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В каком возрасте отдать ребенка в первый класс – в 6 или 7 лет? Обсудили с нейропсихологом

10 августа 2026 07:06
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Школа все ближе, а вместе с ней главный вопрос родителей: в 6 или 7 лет отдавать ребенка? Что говорит наука о готовности к школе и какие методы диагностики помогут не ошибиться, подсказала наша гостья.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Полянская, нейропсихолог.

В каком возрасте отдать ребенка в первый класс – в 6 или 7 лет? Обсудили с нейропсихологом-2

Ольга Полянская, нейропсихолог:
На самом деле этот год является, правда, очень значимым по той причине, что мозг, как и все вокруг, имеет свои определенные этапы созревания. Если мы говорим о структурах, которые важны для школьного обучения, как нейропсихологический аспект, например, такая структура, как таламус, которая отвечает за внимание, чтобы ребеночек не отвлекался. Это лобные отделы, которые отвечают за регуляцию своей деятельности, чтобы ребенок понимал, что он надо задание доделать до конца, что сейчас нельзя вставать и так далее. Эти структуры созревают у деток к 7 годам. Поэтому если мы ребеночка отдадим в школу в 6, у него еще незрелые эти структуры. Он еще не готов к качественному обучению, теряется эта мотивация школьная. 

Подробности в видео.

# Дети # Психология # Подготовка к школе

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