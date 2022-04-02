Расклешённые джинсы становятся универсальной вещью. Какой была мода периода брежневского застоя?

1970-е годы в СССР – время брежневского застоя, когда дорогие покупки и качественная одежда – непозволительная роскошь. Однако люди находят способы одеваться стильно: что-то привозят из-за рубежа, покупают у фарцовщиков или создают сами из подручных средств. А самой универсальной вещью становятся джинсы, желательно расклешенные. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Галина Мешкова, художник-модельер Дома моделей с 1976 по 1996 год, кандидат искусствоведения, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств:

«Битлз» появились и многие другие ансамбли музыкальные с новыми песнями, с новыми течениями, и потом появляются новые совершенно виды одежды. В 1970-е годы белорусский Дом моделей становится одним из лидеров в индустрии моды на территории Советского Союза. Здесь начинают внедряться новые технологии, разрабатываются новые конструкции, совершенствуется моделирование.

Татьяна Шабловская, конструктор женской и детской одежды Дома моделей с 1979 по 1994 год, доцент по искусству:

Мода 1970 – 1980-х, главная ее черта – это сложные модели, сложные конструкции, это обилие разных покроев, разных силуэтов, обилие складок, обилие драпировок, рюши, оборки, в общем-то украшали как могли и женщин, и детей, и мужчин.