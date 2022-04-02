Расклешённые джинсы становятся универсальной вещью. Какой была мода периода брежневского застоя?
1970-е годы в СССР – время брежневского застоя, когда дорогие покупки и качественная одежда – непозволительная роскошь. Однако люди находят способы одеваться стильно: что-то привозят из-за рубежа, покупают у фарцовщиков или создают сами из подручных средств. А самой универсальной вещью становятся джинсы, желательно расклешенные. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Галина Мешкова, художник-модельер Дома моделей с 1976 по 1996 год, кандидат искусствоведения, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств:
«Битлз» появились и многие другие ансамбли музыкальные с новыми песнями, с новыми течениями, и потом появляются новые совершенно виды одежды.
В 1970-е годы белорусский Дом моделей становится одним из лидеров в индустрии моды на территории Советского Союза. Здесь начинают внедряться новые технологии, разрабатываются новые конструкции, совершенствуется моделирование.
Татьяна Шабловская, конструктор женской и детской одежды Дома моделей с 1979 по 1994 год, доцент по искусству:
Мода 1970 – 1980-х, главная ее черта – это сложные модели, сложные конструкции, это обилие разных покроев, разных силуэтов, обилие складок, обилие драпировок, рюши, оборки, в общем-то украшали как могли и женщин, и детей, и мужчин.
В следующем десятилетии в индустрии моды, как и во всей стране, период застоя. Бунтарство в одежде и желание следовать западной моде – главные отличительные черты эпохи. Наиболее выдающейся вещью этого времени становятся брюки-бананы. Также пользуются популярностью стили сафари и милитари. Тогда же зарождается и отечественный деловой стиль. Женщины, желающие продвинуться по служебной лестнице, начинают носить на работу строгий пиджак с широкими плечами и неброскую блузку.
Татьяна Шабловская:
Вообще, мода была очень женственная, очень красивая. Но когда вошло направление «плечевые накладки», расширенный плечевой пояс, это 1980 –1990-е годы. Но и очень красивые были рукава, покрой рукавов очень разнообразный. Все что можно было придумать – и реглан, и еще они трансформировались путем моделирования и драпировок.
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