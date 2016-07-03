Раритеты ГАИ, фестиваль картошки и гигантские пароходы: как празднуют День Независимости в регионах

Новости Беларуси. День Независимости — праздник общенародный. Он объединил миллионы белорусов во всех уголках республики. Корреспонденты программы «Неделя» на СТВ из разных областей страны собрали весь этот праздничный калейдоскоп в одну картину.

Анастасия Бут, СТВ:

С Днем 25-летия Независимости Беларусь нестандартно поздравила витебская молодежь. 25 человек, каждому из которых 25 лет, на площади Победы – одной из самых больших в Европе, раздавали своеобразные «свидетельства» о рождении и становлении суверенной Беларуси.

В необычном документе – самые важные достижения страны за 25 лет во всех сферах жизни. Промышленность и наука, продовольственная безопасность, защита материнства и детства, вооруженные силы и градостроительство.

Виктор Глушин, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

В свидетельстве также есть свободные строки, которые мы оставили специально для того, чтобы каждый получивший «свидетельство» о независимости Беларуси, мог вписать туда свои достижения и победы.

Алена Шинкарева, житель Витебска:

Мы получили свидетельство и мы сюда вписали свои достижения за эти годы. Мы родили 4 ребенка, у нас хорошая семья, счастливая. Мы получили квартиру, которую помогло нам государство построить. Мы счастливы в этой Беларуси.

Юрий Прокопенко, СТВ:

На улицы Могилева, такое чувство, вышли чуть ли не все жители города. Вот здесь, в центре, одна из основных площадок. На пешеходной улице Ленинской развернулся праздник национальной культуры и гастрономический фестиваль.

Как же в главный национальный праздник без главного национального блюда – картошки. Так решили в Могилеве и организовали «Свята беларускай бульбы». Драники, колдуны, клецки, бабка, картошка отварная, запеченная и так далее. Некоторые блюда просто кулинарные шедевры.

Вячеслав Педин, повар:

Это делается в тандыре, армянская печь, в которой картошка запекается. Она получается сочной, вкусной без всяких химдобавок, воды.

Наталья Елсухова, житель Могилева:

Очень вкусно, замечательно. Мне очень нравится. Как будто печеная

Дмитрий Глинский, житель Могилева:

Весело, концерты интересные. Мы вот даже в одном конкурсе драники выиграли.

Леонид Румберг, житель Могилева:

Беларусь за эти 25 лет очень изменилась. В лучшую сторону. Сегодня идешь по улице - видишь радостные лица, людей, которые хотят жить, растить детей, двигаться дальше.

Александр Добриян, СТВ:

В Гомеле День независимости выдался во всех смыслах жарким. Под щедрым июльским солнцем страсти кипели на предельных скоростях. На старт вышли мощные катамараны и водные мотоциклы.

В праздничном настроении за победу боролись участники чемпионата страны по водно-моторному спорту. Яркое зрелище и неподдельные эмоции. Такого напряжения не выдерживала даже техника – до финальных заездов добрались только самые стойкие.

Юрий Жуковский, победитель соревнований:

Выдержали самые сильнейшие и самые подготовленные, потому что техника по такой жаре давала сбои. Особенно приятно проводить соревнования в День Независимости. Большой праздник и для нас было честью именно в день Независимости показать высокий результат

Кирилл и Екатерина Азарёнок, жители Гомеля:

Для нашей семьи это очень большой праздник. Построили жильё, купили автомобиль, дочку растим, ещё на пополнение надеемся в ближайшем будущем.

В эти минуты праздничное настроение гомельчанам и гостям города с десятка сцен дарят музыканты. Среди прочих артистов в Гомеле сегодня выступает и популярная исполнительница Ани Лорак.

Юлия Матяш, СТВ:

День Независимости в Гродно проходил под аккомпанемент летних проливных дождей. Но, несмотря на непогоду, торжества здесь не прекращались ни на минуту.

На выставку авто- и мототехники ГАИ посетители приходили на протяжении всего дня. Любой желающий мог посмотреть на транспортные средства, которые в разные годы состояли на службе у сотрудников ДПС. Повышенный интерес и самое большое количество зонтиков – вокруг старичков: мотоцикла «Урал», который патрулировал дороги в начале 60-ых, и «Жигулей» - такие были на ходу почти 40 лет назад.

Андрей Цыдик, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Представлены, как и используемые ныне все марки транспортных средств, так и восстановленные два транспортных средства. Это автомобиль «ВАЗ-2106» и мотоцикл «Урал»

Гостей удивляли также раритетами спецоборудования ГАИ. Например, радаром 20-летней давности. Среди прочего, номерные знаки разных стран и водительские удостоверения. А любителя стиля «ретро» не покидали площадку с автомобилями прошлого столетия.

Пётр Бутрим, СТВ:

С душой и размахом отмечают День Независимости и в Бресте. Особенно здесь, в парке имени 1 мая, где под звуки праздничных песен развернулись показательные бои десантников.

Те, кто сегодня напрямую отвечает за мир на белорусской земле, продемонстрировали наиболее зрелищные элементы рукопашного боя с тактической стрельбой.

На улицах и концертных площадках развлечения на любой вкус: например, можно посмотреть выставку ретро-автомобилей.

Игорь Белоконь, житель Бреста:

Мы существуем как независимое государство, поэтому отсюда идет отсчет нашей истории, от этого праздника. Поэтому с праздником всех!

Валентин Волков, житель Бреста:

Как мы будем жить, как относиться к жизни, как будем трудиться, как будем общество создавать свое, так и жить будем. Надо на себя рассчитывать, тогда будет все,

Алексей Климчук, житель Бреста:

У нас стабильность в стране, а это главное. Что еще нужно, все ровно идет. Дети растут, все спокойно. Мы не переживаем ни за что.

Элеонора Лутович, СТВ:

Россыпью конфетти, восторженными взглядами и улыбками встречает День Независимости Минская область. Насыщенной программой сегодня удивляют все районы. В Березино праздник плывет по улицам города. Гигантские пароходы, впечатляющих размеров торты.

Необычайной красоты декорации и номера

Сергей Косенко, житель Березино:

Вселяются новые дома, вот там на шоссе у нас красиво всё построено. Частный сектор, люди строятся.

Ольга Волкова, депутат городского совета Королёва (Россия):

А какие люди у вас хорошие! Я всегда восхищалась добродушием, дружбой белорусского народа! Впечатлений много-много. И все эти впечатления мы повезём в Россию, в наш Королёв.

Радует изысками и выездная торговля. Все самое вкусное можно есть самой большой в мире ложкой, которую сделали здесь, в Березинском районе. На празднике ремесленники не отстают от кондитеров. После шествия гигантские пароходы несомненно стали одним из популярных мест для фото, которые вместе с этим Днем Независимости войдут в историю, страницы которой сегодня пишет каждый из нас.