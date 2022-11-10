Раньше тут такие животные не водились. Более 100 ланей переехали в леса Калинковичского района

Новости Беларуси. Более 100 европейских ланей переехали на постоянное место жительства в леса Калинковичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Живут грациозные новоселы в специальном вольере.
Новости Беларуси. Более 100 европейских ланей переехали на постоянное место жительства в леса Калинковичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Живут грациозные новоселы в специальном вольере.
Условия для животных максимально приближены к естественным. Им только предстоит адаптироваться к дикой природе, поэтому забота людей должна быть незаметной. В вольер егери заезжают на тракторе – по звуку лани понимают, что им доставили вкусное лакомство.
Олег Авдеенко, егерь Калинковичской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов:
Производство кормов у нас – под сенокосы 60 гектар, остальное под зерновые. Садим сами, пашем, сеем овсы – на зиму подкормка.
Сергей Гайдук, директор Калинковичской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов:
Мы свой вклад вносим в природу. Это, естественно, повышение, увеличение популяции дикой животности нашей Беларуси.
Здесь они сыты, здоровы и защищены от хищников. В природном вольере благоприятная среда и для дальнейшего размножения популяции. Когда лани привыкнут к местному климату, их небольшими партиями начнут выпускать в лес. Но случится это не раньше, чем через полгода. Напомним, в дикой природе Гомельского региона эти животные пока не водятся.