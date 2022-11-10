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Граждане Литвы пытались въехать в Беларусь по фальшивым удостоверениям инвалидов

10 ноября 2022 06:58
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Новости Беларуси. На границе участились случаи предоставления чужих, поддельных или и вовсе испорченных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне житель Слонима при въезде в Беларусь предъявил для проверки паспорт, в котором были размыты оттиск печати органа, выдавшего документ, и фотография владельца.  

Граждане Литвы пытались въехать в Беларусь по фальшивым удостоверениям инвалидов-1

Мужчина оштрафован, а его паспорт изъят. Пересечение границы с недействительными документами влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Напомним, на прошлой неделе при оформлении авиарейса «Минск-Стамбул» пограничники задержали мужчину с чужим паспортом.  

Граждане Литвы пытались въехать в Беларусь по фальшивым удостоверениям инвалидов-4

Вечером этого же дня на границе с Литвой сотрудники погранконтроля выявили недействительный документ с вырванными страницами. Также двое граждан Литвы попытались въехать в страну вне очереди по фальшивым удостоверениям инвалидов. За это предусмотрено ограничение свободы сроком до двух лет.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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