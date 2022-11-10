Граждане Литвы пытались въехать в Беларусь по фальшивым удостоверениям инвалидов

Новости Беларуси. На границе участились случаи предоставления чужих, поддельных или и вовсе испорченных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне житель Слонима при въезде в Беларусь предъявил для проверки паспорт, в котором были размыты оттиск печати органа, выдавшего документ, и фотография владельца.

Мужчина оштрафован, а его паспорт изъят. Пересечение границы с недействительными документами влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Напомним, на прошлой неделе при оформлении авиарейса «Минск-Стамбул» пограничники задержали мужчину с чужим паспортом.