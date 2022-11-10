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Ольга Чемоданова: не вижу среди наших молодых людей безразличных к тому, какое у них будет завтра

10 ноября 2022 07:01
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Новости Беларуси. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта закона «О Всебелорусском народном собрании», обобщат 10 ноября в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, накануне всенародные дискуссии прошли в каждом регионе. Официально общественные обсуждения завершены.  

Ольга Чемоданова: не вижу среди наших молодых людей безразличных к тому, какое у них будет завтра-1

Тем не менее молодежь продолжает подключаться. Студентов столичных вузов интересуют вопросы деятельности ВНС, порядок выдвижения и избрания делегатов, а также полномочия органа народовластия. Ключевая задача таких встреч – донести информацию до всех без исключения и, что немаловажно, получить обратную связь.  

Ольга Чемоданова: не вижу среди наших молодых людей безразличных к тому, какое у них будет завтра-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:  
Я сегодня не вижу среди наших молодых людей, будь то студенты, будь то учащиеся профессионально-технических учреждений образования, которые действительно были бы безразличны к тому, какое у них будет завтра. Молодежь в силу своих возможностей всегда включается в диалог.  

Ольга Чемоданова: не вижу среди наших молодых людей безразличных к тому, какое у них будет завтра-7

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:  
И в этом, наверное, есть суть и принцип обсуждения этих законов, чтобы у каждого молодого человека и гражданина нашей страны была возможность отразить свое мнение и привнести свой вклад в укрепление нашего государства.  

Ольга Чемоданова: не вижу среди наших молодых людей безразличных к тому, какое у них будет завтра-10

До конца 2022 года депутаты планируют принять доработанные законопроекты в первом чтении.  

# Закон # общество # Ольга Чемоданова # Александр Лукьянов # Фотофакт

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