Прямой эфир

В Беларуси стартуют мероприятия по противодействию педофилии

10 ноября 2022 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Противостоять педофилии сообща. 10 ноября стартуют профилактические мероприятия по противодействию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси стартуют мероприятия по противодействию педофилии-1

Ключевая цель – побудить население незамедлительно сообщать в милицию о совершении противоправных действий в отношении детей. В свою очередь это поможет своевременно принимать меры реагирования.  

В Беларуси стартуют мероприятия по противодействию педофилии-4

Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:  
Комплекс предусматривает совместную работу со всеми заинтересованными субъектами профилактики: министерствами образования, здравоохранения, а также общественными объединениями. В частности, обучение специалистов раннему выявления противоправного поведения в отношении совершеннолетних, проведение широкой информационной работы в социальных сетях, мессенджерах, печатных изданиях и на телеканалах для охвата различных слоев населения.  

В Беларуси стартуют мероприятия по противодействию педофилии-7

Повышенная бдительность требуется не только от сотрудников органов внутренних дел, но и от родителей. Стоит обратить внимание и на то, что в интернете с помощью различных уловок и ухищрений педофилу проще установить доверительные отношения с ребенком.  

# Милиция Беларуси # общество # Виталий Капилевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ольга Чемоданова: не вижу среди наших молодых людей безразличных к тому, какое у них будет завтра
10 ноября 2022 07:01

Ольга Чемоданова: не вижу среди наших молодых людей безразличных к тому, какое у них будет завтра

Граждане Литвы пытались въехать в Беларусь по фальшивым удостоверениям инвалидов
10 ноября 2022 06:58

Граждане Литвы пытались въехать в Беларусь по фальшивым удостоверениям инвалидов

«Открыли парикмахерскую и начали обслуживать бесплатно». Белоруска рассказала, как помогает воспитанникам детских домов
09 ноября 2022 19:56

«Открыли парикмахерскую и начали обслуживать бесплатно». Белоруска рассказала, как помогает воспитанникам детских домов