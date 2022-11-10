В Беларуси стартуют мероприятия по противодействию педофилии

Новости Беларуси. Противостоять педофилии сообща. 10 ноября стартуют профилактические мероприятия по противодействию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевая цель – побудить население незамедлительно сообщать в милицию о совершении противоправных действий в отношении детей. В свою очередь это поможет своевременно принимать меры реагирования.

Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Комплекс предусматривает совместную работу со всеми заинтересованными субъектами профилактики: министерствами образования, здравоохранения, а также общественными объединениями. В частности, обучение специалистов раннему выявления противоправного поведения в отношении совершеннолетних, проведение широкой информационной работы в социальных сетях, мессенджерах, печатных изданиях и на телеканалах для охвата различных слоев населения.