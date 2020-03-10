В Беларуси на три дня объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра.

По информации Белгидромета, в среду – 11 марта – по западу страны и в Минске усилится юго-западный и западный ветер. Его порывы составят до 15-18 метров в секунду.

В четверг – 12 марта – днем, а также в пятницу – 13 марта – ночью и утром на большей части Беларуси порывы западного ветра составят до 15-22 метров в секунду.