В Беларуси уже собирают берёзовый сок

Новости Беларуси. Лесные хозяйства Минщины начали заготовку березового сока почти на три недели раньше, чем обычно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На сроки, очевидно, повлияла аномально теплая зима. Уже собрано 85 тонн полезного напитка. Кстати, первым приступил к заготовке Слуцкий район.

Пока сок идет не очень быстро, но на следующей неделе специалисты планируют выйти на промышленные масштабы. Цена за литр в лесничествах района составит примерно 25-30 копеек.

Виктор Мельянцов, мастер Уречского опытно-производственного лесничества:

Заготовку березового сока мы начали два дня назад. Отбираются качественные деревья, у которых хорошо развита крона, стволы чтоб были неповрежденные.