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Почему экологи и церковь против искусственных цветов на кладбище?

03 мая 2019 07:05
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Не за горами Радуница, а значит, вырастут новые горы из искусственных цветов. И хоть пластик, в среднем, разлагается до 500 лет, отказываться от пагубной привычки никто не торопится. 

Почему экологи и церковь против искусственных цветов на кладбище? -1

Лепестки из синтетики, стебель из пластика, сердцевина из пенопласта. Искусственные розы хоть и простоят год, планете выйдут в минус на несколько столетий. Анилиновые красители крайне токсичны и вызывают головокружение, а пенопласт на солнце выделяет канцерогенные вещества.

Почему экологи и церковь против искусственных цветов на кладбище? -4

Сергей Юшкевич, специалист Центра экологических решений:
Когда мы говорим о пластике, он не разлагается, превращается в микропластик, которые попадает в почву и грунтовые воды. Наиболее опасный вариант, когда искусственные цветы сжигаются, и это является опасностью непосредственно для человека, который сжигает, потому что он может вдыхать опасные вещества, например, диоксины.

Почему экологи и церковь против искусственных цветов на кладбище? -7

Издавна в гости к усопшим приходили с живыми цветами или высаживали многолетники на могилах. Частенько вырезали ажурные букеты из бумаги. Одним словом, старались.

Почему экологи и церковь против искусственных цветов на кладбище? -10

Святослав Рогальский, настоятель Прихода храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, председател МОО «Христианский образовательный центр им. Святых Мефодия и Кирилла»:
В первую очередь, кладбище место молитвы. Когда мы идём к людям в гости, мы не приносим им искусственные цветы. Точно также и здесь, мне кажется, намного уместнее принести нашему усопшему родственнику живые цветы это дар нашей любви, это всегда частичка нашей души.

Почему экологи и церковь против искусственных цветов на кладбище? -13

Несмотря на всё, по подсчётам наших экологов, на Радуницу, в среднем, тратят 500 тысяч долларов! Полмиллиона на ветер. А ведь почтить своих близких можно совершенно иначе.

Почему экологи и церковь против искусственных цветов на кладбище? -16

Сергей Юшкевич:
Можно делать добрые дела в память об усопшем, можно пожертвовать небольшую сумму, например, для лечения больных или посетить своих близких, с которыми вы давно не виделись.

Почему экологи и церковь против искусственных цветов на кладбище? -19

Экзотический ассортимент вызывает нездоровый аппетит. Продажа цветов на каждую Радуницу превращается в настоящий бизнес. В этом вся беда и головная боль для работников кладбища. Только на Северном за апрель вывезли 200 тонн отходов, не без «опасной флористики».

# Экология # калейдоскоп # Сергей Юшкевич # Святослав Рогальский # Дмитрий Митрахович # Фотофакт # Экология

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