Почему экологи и церковь против искусственных цветов на кладбище?

Не за горами Радуница, а значит, вырастут новые горы из искусственных цветов. И хоть пластик, в среднем, разлагается до 500 лет, отказываться от пагубной привычки никто не торопится.

Лепестки из синтетики, стебель из пластика, сердцевина из пенопласта. Искусственные розы хоть и простоят год, планете выйдут в минус на несколько столетий. Анилиновые красители крайне токсичны и вызывают головокружение, а пенопласт на солнце выделяет канцерогенные вещества.

Сергей Юшкевич, специалист Центра экологических решений:

Когда мы говорим о пластике, он не разлагается, превращается в микропластик, которые попадает в почву и грунтовые воды. Наиболее опасный вариант, когда искусственные цветы сжигаются, и это является опасностью непосредственно для человека, который сжигает, потому что он может вдыхать опасные вещества, например, диоксины.

Издавна в гости к усопшим приходили с живыми цветами или высаживали многолетники на могилах. Частенько вырезали ажурные букеты из бумаги. Одним словом, старались.

Святослав Рогальский, настоятель Прихода храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, председател МОО «Христианский образовательный центр им. Святых Мефодия и Кирилла»:

В первую очередь, кладбище – место молитвы. Когда мы идём к людям в гости, мы не приносим им искусственные цветы. Точно также и здесь, мне кажется, намного уместнее принести нашему усопшему родственнику живые цветы – это дар нашей любви, это всегда частичка нашей души.

Несмотря на всё, по подсчётам наших экологов, на Радуницу, в среднем, тратят 500 тысяч долларов! Полмиллиона на ветер. А ведь почтить своих близких можно совершенно иначе.

Сергей Юшкевич:

Можно делать добрые дела в память об усопшем, можно пожертвовать небольшую сумму, например, для лечения больных или посетить своих близких, с которыми вы давно не виделись.