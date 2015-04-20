Радоница: В связи с массовым посещением мест захоронения в Беларуси скорректирован график движения транспорта

Новости Беларуси. Белорусы готовятся к Радонице. День поминовения усопших в нынешнем году приходится на 21 апреля. В связи с массовым посещением мест захоронения по всей стране скорректирован график движения транспорта.

Так, проезд на территорию Чижовского кладбища разрешат лишь инвалидам.

Все остальные водители смогут оставить свои машины на дополнительной стоянке около центрального входа.

Такие же парковки организованы и рядом с Московским кладбищем. Возле центрального входа будет ограничена скорость — до 40 километров в час.

Подъехать к Северному кладбищу можно со стороны автодороги Минск – Калачи – Мядель.

Кроме того, увеличится и количество рейсов общественного транспорта.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Столичная Госавтоинспекция в Радоницу будет дежурить в усиленном режиме. Особое внимание мы уделим соблюдению правил остановки и стоянки. Для удобства водителей по проспекту Независимости со стороны Московского кладбища будет организована дополнительная парковка транспортных средств. На обратной стороне проспекта такой парковки не будет. В этот день ожидается огромное количество транспортных средств, поэтому мы рекомендуем водителям воспользоваться общественным транспортом.

На границе открыты дополнительные пункты упрощённого пропуска.

Пересечь рубеж можно на автомобиле, велосипеде и даже пешком. Воспользоваться такими переходами могут проживающие в приграничных зонах.

Напомним, по христианской традиции Радоница всегда приходится на девятый день после Пасхи. Главное назначение этого православного праздника – молитвы об упокоении душ умерших. Во всех церквях отслужат заупокойные богослужения. В этот день принято навещать могилы родных и близких.