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Кладбища в отселенных деревнях Гомельской и Могилевской областей откроются для свободного посещения 18-21 апреля

20 апреля 2015 10:51
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Новости Беларуси. Свободный доступ в зону отчуждения. Накануне Радоницы родные и близкие могут посетить кладбища отселенных деревень без специального пропуска. Достаточно регистрации на контрольно-пропускных пунктах, расположенных на въезде в зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При себе необходимо иметь паспорт. При передвижении на машине –  водительское удостоверение.  

Воспользоваться такими переходами могут проживающие в приграничных зонах.

В усиленном режиме в эти дни работает Госавтоинспекция.

21 апреля на отдельных участках кольцевой введут ограничение скорости до 50 километров в час. С

корректируют и движение вблизи кладбищ.

По христианской традиции Радуница всегда приходится на девятый день после Пасхи. Главное назначение этого православного праздника - молитвы об упокоении душ умерших.

Во всех церквях отслужат заупокойные богослужения.

В этот день принято навещать могилы родных и близких. 

# общество # Радоница

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