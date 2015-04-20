Кладбища в отселенных деревнях Гомельской и Могилевской областей откроются для свободного посещения 18-21 апреля

Новости Беларуси. Свободный доступ в зону отчуждения. Накануне Радоницы родные и близкие могут посетить кладбища отселенных деревень без специального пропуска. Достаточно регистрации на контрольно-пропускных пунктах, расположенных на въезде в зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При себе необходимо иметь паспорт. При передвижении на машине – водительское удостоверение.
Воспользоваться такими переходами могут проживающие в приграничных зонах.
В усиленном режиме в эти дни работает Госавтоинспекция.
21 апреля на отдельных участках кольцевой введут ограничение скорости до 50 километров в час. С
корректируют и движение вблизи кладбищ.
По христианской традиции Радуница всегда приходится на девятый день после Пасхи. Главное назначение этого православного праздника - молитвы об упокоении душ умерших.
Во всех церквях отслужат заупокойные богослужения.
В этот день принято навещать могилы родных и близких.