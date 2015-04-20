«Бобби проснулась»: дочь Уитни Хьюстон пришла в себя после 3-х месяцев комы

Новости США. Дочь американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон 21-летняя Бобби Кристина Браун пришла в себя после почти трех месяцев, проведенных в коме. Об рассказал ее отец, исполнитель Бобби Браун.
Новости США. Дочь американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон 21-летняя Бобби Кристина Браун пришла в себя после почти трех месяцев, проведенных в коме. Об рассказал ее отец, исполнитель Бобби Браун.
Бобби Браун (изданию New-York Daily News):
Бобби Кристина проснулась! Она открыла глаза и посмотрела на меня.
Бобби Кристину Браун доставили в больницу Атланты 31 января 2015 года после того, как супруг Ник Гордон обнаружил ее в ванной без сознания. Медики ввели девушку в состояние искусственной комы из-за отека головного мозга.
Каким образом девушка оказалось в ванной, до сих пор достоверно неизвестно, полиция проводит расследование. Среди основных версий – несчастный случай, попытка суицида и даже покушение на убийство.
Как пишут американские СМИ, Бобби Кристина тяжело перенесла гибель матери и дважды попадала в больницу с нервным срывом. Родственники высказывали опасения, что девушка может повторить судьбу своей матери.
Напомним, Уитни Хьюстон в феврале 2012 года была найдена мертвой в ванной в отеле Лос-Анджелеса. Певице было 48 лет. Вскрытие показало, что причиной ее смерти стало утопление, вызванное употреблением кокаина и болезнью сердца.
Уитни Хьюстон с дочерью