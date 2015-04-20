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«Бобби проснулась»: дочь Уитни Хьюстон пришла в себя после 3-х месяцев комы

20 апреля 2015 11:44
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Новости США. Дочь американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон 21-летняя Бобби Кристина Браун пришла в себя после почти трех месяцев, проведенных в коме. Об рассказал ее отец, исполнитель Бобби Браун.

«Бобби проснулась»: дочь Уитни Хьюстон пришла в себя после 3-х месяцев комы -1

Бобби Браун (изданию New-York Daily News):
Бобби Кристина проснулась! Она открыла глаза и посмотрела на меня.



Бобби Кристину Браун доставили в больницу Атланты 31 января 2015 года после того, как супруг Ник Гордон обнаружил ее в ванной без сознания. Медики ввели девушку в состояние искусственной комы из-за отека головного мозга.

Каким образом девушка оказалось в ванной, до сих пор достоверно неизвестно, полиция проводит расследование. Среди основных версий – несчастный случай, попытка суицида и даже покушение на убийство.

Как пишут американские СМИ, Бобби Кристина тяжело перенесла гибель матери и дважды попадала в больницу с нервным срывом. Родственники высказывали опасения, что девушка может повторить судьбу своей матери.

«Бобби проснулась»: дочь Уитни Хьюстон пришла в себя после 3-х месяцев комы -4

«Бобби проснулась»: дочь Уитни Хьюстон пришла в себя после 3-х месяцев комы -6

Напомним, Уитни Хьюстон в феврале 2012 года была найдена мертвой в ванной в отеле Лос-Анджелеса. Певице было 48 лет. Вскрытие показало, что причиной ее смерти стало утопление, вызванное употреблением кокаина и болезнью сердца.


Уитни Хьюстон с дочерью

# общество # Фотофакт # Звезды # Бобби Кристина Браун

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