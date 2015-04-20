«Бобби проснулась»: дочь Уитни Хьюстон пришла в себя после 3-х месяцев комы

Новости США. Дочь американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон 21-летняя Бобби Кристина Браун пришла в себя после почти трех месяцев, проведенных в коме. Об рассказал ее отец, исполнитель Бобби Браун.

Бобби Браун (изданию New-York Daily News ): Бобби Кристина проснулась! Она открыла глаза и посмотрела на меня. Бобби Кристину Браун доставили в больницу Атланты 31 января 2015 года после того, как супруг Ник Гордон обнаружил ее в ванной без сознания. Медики ввели девушку в состояние искусственной комы из-за отека головного мозга.

Каким образом девушка оказалось в ванной, до сих пор достоверно неизвестно, полиция проводит расследование. Среди основных версий – несчастный случай, попытка суицида и даже покушение на убийство.

Как пишут американские СМИ, Бобби Кристина тяжело перенесла гибель матери и дважды попадала в больницу с нервным срывом. Родственники высказывали опасения, что девушка может повторить судьбу своей матери.