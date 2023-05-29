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Рачков о сотрудничестве с Оманом: «Есть проекты в области нефтепереработки и ряд других тем»

29 мая 2023 13:15
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Визит, который придаст импульс нашему сотрудничеству, – заявила 29 мая во время встречи с делегацией Султаната Оман председатель Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Рачков о сотрудничестве с Оманом: «Есть проекты в области нефтепереработки и ряд других тем»-1

Дипломатическим отношениям между Минском и Маскатом уже больше 30 лет. Страны соединяют прочные культурные и экономические связи. За три месяца нынешнего года товарооборот между Беларусью и Оманом вырос почти в четыре раза. Туда мы поставляем калийные удобрения, продукцию нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности. В условиях санкционного давления стороны нацелены на укрепление взаимодействия. Значительная роль в этом и у парламентариев. Важно, что сегодня Беларусь и Оман поддерживают друг друга на международных площадках.

Рачков о сотрудничестве с Оманом: «Есть проекты в области нефтепереработки и ряд других тем»-4


Фото: официальный сайт Совета Республики Национального собрания Беларуси

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Сейчас мы, естественно, наращиваем усилия по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Есть ряд проектов, в том числе по созданию совместного предприятия с Оманом по производству биоудобрений. Есть проекты в области нефтепереработки и ряда других тем.  

Рачков о сотрудничестве с Оманом: «Есть проекты в области нефтепереработки и ряд других тем»-7

Саид Мубарак Аль-Мухаррами, член Государственного совета Султана Оман:  
В Республике Беларусь много инвестиционных возможностей, и мы надеемся на приход агентства по инвестициям Омана в Республику Беларусь, также мы приглашаем белорусские деловые круги приходить в свободные зоны Султаната Оман. Наше правительство предоставляет значительные преференции для иностранного бизнеса. Мы знаем, что в Республике Беларусь очень развито сельскохозяйственное производство. Это перспективная сфера для совместных проектов.  

Также страны заинтересованы в сотрудничестве в сфере образования. В планах – обмен студентами и преподавателями, а также проведение совместных исследований.  

# Беларусь-Оман # общество # Наталья Кочанова # Сергей Рачков # Фотофакт

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