Рачков о сотрудничестве с Оманом: «Есть проекты в области нефтепереработки и ряд других тем»

Визит, который придаст импульс нашему сотрудничеству, – заявила 29 мая во время встречи с делегацией Султаната Оман председатель Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломатическим отношениям между Минском и Маскатом уже больше 30 лет. Страны соединяют прочные культурные и экономические связи. За три месяца нынешнего года товарооборот между Беларусью и Оманом вырос почти в четыре раза. Туда мы поставляем калийные удобрения, продукцию нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности. В условиях санкционного давления стороны нацелены на укрепление взаимодействия. Значительная роль в этом и у парламентариев. Важно, что сегодня Беларусь и Оман поддерживают друг друга на международных площадках.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Сейчас мы, естественно, наращиваем усилия по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Есть ряд проектов, в том числе по созданию совместного предприятия с Оманом по производству биоудобрений. Есть проекты в области нефтепереработки и ряда других тем.

Саид Мубарак Аль-Мухаррами, член Государственного совета Султана Оман:

В Республике Беларусь много инвестиционных возможностей, и мы надеемся на приход агентства по инвестициям Омана в Республику Беларусь, также мы приглашаем белорусские деловые круги приходить в свободные зоны Султаната Оман. Наше правительство предоставляет значительные преференции для иностранного бизнеса. Мы знаем, что в Республике Беларусь очень развито сельскохозяйственное производство. Это перспективная сфера для совместных проектов.

Также страны заинтересованы в сотрудничестве в сфере образования. В планах – обмен студентами и преподавателями, а также проведение совместных исследований.