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Почему люди полнеют после того, как бросят курить, и как с этим справиться?

23 июня 2021 19:41
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Многие женщины боятся бросить курить, потому что считают, что располнеют. Это миф?

Почему люди полнеют после того, как бросят курить, и как с этим справиться?-1

Иван Коноразов, врач психиатр-нарколог, директор медицинского центра:
Это миф. Почему они могут располнеть? Потому что они свои эмоциональные качели психологические, которые будут возникать на фоне отмены никотина, табака, нервозность на первых порах будут пытаться заедать.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А вы располнели?

Почему люди полнеют после того, как бросят курить, и как с этим справиться?-4

Мария Халчанская, бросила курить:
Я поправилась. Хотя я не заедала все, я поправилась килограмм так на семь. Но потом прошло время, и я вернулась в свою обычную форму.

Иван Коноразов:
Употребление табака, в частности никотина, стимулирует выработку дофамина, серотонина. Прием еды, пищи, сладкого тоже стимулирует выработку в нашем организме. То есть мы компенсируем таким образом.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Мало того, что это гормональный сбой как в одну сторону, так потом в обратную, так еще и человек, который бросит курить, начинает чувствовать остро запахи, вкусы, открывает для себя заново какую-то вкусную еду. Кто-то заменяет сигарету конфеткой, карамелькой.

Почему люди полнеют после того, как бросят курить, и как с этим справиться?-7

Мария Халчанская:
Кто-то – семечками.

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# Курение # общество # Иван Коноразов # Мария Халчанская # Алеся Лакина # Елена Кругликова # Ольга Бурлакова # Фотофакт

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