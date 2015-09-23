Новости Беларуси. Обозначение пограничной межи на местности. Работы по демаркации белорусско-украинской границы начались на Брестчине.

До проведения демаркации два государства всё согласовали и определили линию границы на местности. На этапе строительно-монтажных работ необходимо расчистить до 5 метров территории с каждой стороны. После начнется установка пограничных столбов. Впервые здесь будет опробован новый способ обозначения госграницы – установят единый межевой знак для Беларуси и Украины. К слову, это удешевит стоимость работ практически на треть.

Александр Архипов, начальник управления делимитации и демаркации государственной границы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Белорусско-украинская государственная граница проходит вдоль мелиоративных каналов порядка на 300 км. Часть этих каналов принадлежит Беларуси, часть — Украине. Именно такое прохождение границы и потребовало от нас принятия решений об установке пограничных знаков из одного элемента, потому что установить рядом с бровкой канала пограничный знак из трех элементов не представляется возможным из-за стесненных условий. И здесь же мы будем применять впервые винтовые сваи. Они позволяют и сэкономить время установки, и сэкономить денежные средства.

Общая протяженность белорусско-украинской границы почти тысяча сто километров. Завершить работы по ее демаркации планируют в течение 7 лет. За это время предстоит очистить 800 километров просек, установить около 3 тысяч пограничных знаков и подготовить демаркационные документы. На эти цели будет выделено порядка 160 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.