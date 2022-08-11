Никому не отправляйте фото паспорта. Как защитить персональные данные в Сети?

Варианты, как мошенники связываются с потенциальными жертвами, настолько разнообразны, что порой приводят в недоумение. Откуда у злоумышленников контактный телефон или почта, сведения о родственнике, как они нашли вас в социальных сетях? Все эти вопросы актуальны для современного мира и непосредственно затрагивают тему персональных данных, которые каждый оставляет в анкетах супермаркетов, приложений или даже крупным компаниям. В Беларуси для безопасности личной информации граждан функционирует специальный центр.

Виталий Диско, заместитель начальника управления контроля и аудита Национального центра защиты персональных данных: К сожалению, мы вынуждены констатировать значительное количество проверочных мероприятий, которые осуществляются внепланово. Это объясняется тем, что в наш адрес поступают жалобы. К сожалению, большинство из фактов, которые указаны заявителями, находят свое подтверждение.

Персональные данные сегодня – это ценность. Но разные компании обладают информацией о своих клиентах: возраст, дата рождения, контактный телефон, почта. Самые крупные организации имеют доступ даже к копиям паспортов и информации о месте проживания, банковских картах. И все эти массивы должны быть тщательно зашифрованы и защищены. В противном случае у злоумышленников может появиться целая база потенциальных жертв.

Виталий Диско:

Так, совсем недавно, буквально некоторые время назад, утекла база данных клиентов одной из торговых сетей. По результатам этих утечек проводится внеплановая проверка. Специалисты центра на постоянной основе осуществляют мониторинг глобальной Сети и пытаются удалить эти персональные данные.

Паниковать и срочно удалять свои данные изо всех приложений и не стоит. Вся личная информация тщательно охраняется специалистами, которые, к слову, стабильно проходят курсы повышения квалификации, чтобы знать о последних мошеннических схемах. Ведь, как известно, кто предупрежден, тот вооружен.